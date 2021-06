ASSE : Combien vaut Miguel Trauco sur ce mercato ?

Partira ? Partira pas, Miguel Trauco ? Cet été pourrait être celui d’une nouvelle aventure, pour Miguel Trauco.

Une nouvelle fenêtre du mercato s’ouvre et comme la précédente, Miguel Trauco compte parmi les possibles candidats, au départ de Saint-Etienne. C’était déjà le cas tout l’été dernier, et bien qu’il a traversé 2020 et la crise péniblement, le latéral péruvien de l’ASSE revient plus en forme en 2021, avec en point d’orgue sa saison, la Copa America, qu’il joue présentement, avec le Pérou.

Une valorisation sur le mercato stable pour Miguel Trauco

Cette fois, c’est Trabzonspor qui serait intéressé, selon des rumeurs venues de Turquie. Miguel Trauco sort, on l’a dit, d’un meilleur exercice en 2020-21, mais son contrat avance dans le temps, si bien que sa valorisation reste sensiblement la même, mois après mois, donnée à 1,8 millions d’euros par Transfermarkt et de 2 à 4 millions, du Centre international d’étude du sport (CIES).

Plus qu’une saison de son contrat signé avec l’ASSE

Miguel Trauco est arrivé en France et dans le Forez, sur la fin du marché des transferts de l’été 2019-20. Il a, à l’époque, signé un contrat sur trois saisons, payé 70 000 euros brut mensuels, moins les primes. Il ne lui reste plus qu’un an, avant que ne s’achève son bail et qu’il parte libre. Le joueur dit vouloir « aller au bout » de son contrat, mais pour l’AS Saint-Etienne, c’est encore l’occasion de le céder contre de l’argent sonnant et trébuchant. Qui, dans ce contexte, ne serait pas de trop.