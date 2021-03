ASSE : Combien vaut Pape Cissé sur le mercato ?

Au 30 juin qui arrive, Pape Cissé repartira en Grèce. A moins que l’ASSE lève l’option d’achat qui le concerne.

Pape Cissé est arrivé en prêt avec option d’achat, à l’ASSE , au mercato hivernal, en provenance de l’Olympiacos. Défenseur central, le Sénégalais est déjà passé par la France, en Corse, à l’AC Ajaccio. Selon l’Equipe, le club espagnol de Getafe, a tenté d’attirer l’international au dernier moment, avec une surenchère de 30 % . Également pisté par Trabzonspor, en Turquie selon le média Sportime, le joueur de 25 ans a préféré rejoindre Saint-Etienne.

La valeur de Cissé a augmenté depuis son arrivée en Grèce

Le club Grec s’était attaché les services du défenseur en 2017, contre une somme de 800 000 €, hors bonus. Désormais, dans le Forez, Transfermarkt estime la valeur marchande du joueur à 5 M €. Quant à l‘Observatoire du Football, il évalue Pape Cissé entre 4 et 7 M €. Un écart de valorisation, qui trouve pour explication, l’importance qu’a prise l’ancien Ajaccien depuis son arrivée en Grèce. Il a notamment participé, à six matches de Ligue des Champions, et dix rencontres d’Europa League.

Une option d’achat entre 10 et 13 M €

Le prêt payant de 600 000 € vers la France, est assorti d’une option d’achat. Elle varie selon les médias français, le magazine France Football l’évoque à 10 M € alors que l’Equipe, parle de 13 M €. Son salaire est estimé proche de 130 000 € brut mensuels, que les Verts assument le temps de son prêt. Pour rappel, le contrat du Sénégalais avec le champion de Grèce en titre, arrive à échéance en 2024. À voir, si les dirigeants stéphanois ont les moyens de conserver Pape Cissé la saison prochaine.