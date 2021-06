ASSE : Combien vaut Yvann Maçon sur ce mercato ?

Yvann Maçon espère revenir plus fort, après une saison dernière bien partie, mais mal terminée.

Révélé, à Dunkerque, la saison de l’accession du club nordiste à la Ligue 2, Yvann Maçon poursuit son apprentissage du haut niveau, désormais sous le maillot des Verts de l’AS Saint-Etienne, qu’il a rejoint au cours du mercato de l’hiver 2020. Abordant l’exercice dernier avec confiance personnelle, et au départ celle de son coach, Claude Puel, le latéral gauche a été coupé dans son élan, peu avant la moitié du championnat, en se rompant un ligament du genou.

Coupé dans son élan pour sa 1re saison pleine avec l’ASSE

Depuis, le joueur de 22 ans cherche à récupérer pour revenir à 100%, en 2021-22. Et peut-être disputer les Jeux Olympique à Tokyo, avec l’équipe de France. Yvann Maçon était en pleine progression sur le mercato, avant qu’il ne soit contraint de se mettre en retrait. A l’automne dernier, il comptait même (avec un autre de l’ASSE, Yvan Neyou), parmi les joueurs se valorisant le plus, à cet instant du championnat de France.

Une valorisation encore modeste mais le potentiel d’espérer plus

Forcément stoppé dans cet élan positif, le Guadeloupéen de naissance est diversement estimé entre 1 et 2 millions par l’Observatoire du football et 3 millions, du côté de Transfermarkt. Il n’a pas signé un contrat maximal de cinq ans, mais paraphé trois ans et demi de bail, jusqu’en juin 2023. Sûr que s’il retrouve son niveau et la confiance du staff technique, il aura tout pour se bonifier encore sur le mercato. De surcroît à son poste, de plus en plus clé, dans ce football d’aujourd’hui, étiré sur toute la longueur des terrains.