ASSE : Dupraz ou Guion quel coach est potentiellement le plus cher ?

L’ASSE doit trouver un nouvel entraîneur pour diriger le groupe professionnel.

C’en est fini de l’expérience de Claude Puel, chez les Verts de Saint-Etienne. Le technicien tarnais était devenu à l’ASSE, le premie manager au sens large du terme. Il n’a pas résisté, ce dimanche, à la défait cinglante concédée à Rennes (5-0), qui met un terme à deux ans et demi en fonction au poste.

Claude Puel remercié, qui pour le remplacer ?

Pour le remplacer, le journal L’Equipe avance, depuis ce dimanche, deux noms comme favoris à la succession de Puel : Pascal Dupraz et David Guion. Jean-François Soucasse, le DG du club, connait bien le premier, pour lui avoir confié, la mission de sauver le TFC de la relégation, en 2018. Quant au second, il officiait à Reims, jusqu’à la saison dernière. Deux techniciens, deux profils, mais des revendications salariales que l’on peut penser proches.

Pascal Dupraz favori pour remplacer Claude Puel comme entraîneur de Saint-Étienne https://t.co/HHeTyDziN9 pic.twitter.com/iUzVTFeDg6 — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 5, 2021

Dupraz et Guion pressentis pour prendre la suite

Cela, en prenant pour référence, les derniers contrats de chacun. Ainsi, Pascal Dupraz, sur le banc toulousain, avoisinait d’après L’Equipe, un salaire de 70 000 euros brut mensuels, hors primes. Plus tard, à Caen, selon We Are Malherbe, il était à 40 000 euros brut tous les mois, sur le banc du SMC, alors en Ligue 2. Quant à David Guion, ses quatre saisons passées à veiller sur le Stade de Reims, lui étaient payées 50 000 euros brut mensuels, d’après les estimations de L’Equipe.

Des prétentions a priori moindres à celles de Puel

L’un comme l’autre s’accordent sur un point essentiel pour les Verts : leurs prétentions sont manifestement en-deçà de ce que gagnait Claude Puel, jusqu’alors. Ce dernier avait une part fixe à 225 000 euros brut par mois et des bonus associés, en fonction des performances de son collectif. Ces temps derniers, elles n’ont pas été bonnes.