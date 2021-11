ESTAC-ASSE : Le Coq Sportif dévoile un maillot inédit commun aux 2 clubs

Le match entre l’ESTAC et l’ASSE sera, pour Le Coq Sportif, l’occasion de dévoiler un maillot inédit, commun aux deux clubs.

« Une première mondiale », c’est ainsi que Aymeric Magne, qualifie le projet, dans l’entretien que le président de l’ESTAC a donné, à l’ami Bruno Fraioli du SportBusiness.club. Cela, en évoquant la contribution du Coq Sportif, à l’élaboration d’un maillot collector, qui sera présenté ce dimanche au public du stade de l’Aube. Car ce jour-là, Troyes recevra l’ASSE, l’autre club de la Ligue 1, habillé par la marque, sis dans l’Aube.

Un maillot collector commun signé ESTAC x ASSE x Le Coq Sportif

« Nous avions potentiellement d’autres meilleures offres, par d’autres partenaires (que Le Coq sportif), mais eux ne sont pas loin dans l’Aube », explique le patron du promu, à propos du partenariat noué avec l’équipementier voisin, au commencement de la saison 2019-2020 (et jusqu’en 2024). « Sur le match de Saint-Etienne, il va y avoir une première mondiale entre l’AS Saint-Etienne, Le Coq sportif et l’ESTAC ». Ce maillot est du vert et au logo de l’AS Saint-Etienne, d’un côté ; du bleu et du logo de l’ESTAC Troyes, de l’autre, barré en son centre d’une découpe blanche. « Un maillot qui sera collector, pour célébrer le savoir-faire aubois et la fraternité entre les deux clubs de football ». Cette pièce inédite ne sera pas commercialisée, mais certains des supporters présents au stade l’Aube pourront la remporter.

L’hymne de l’ESTAC dévoilée par le DJ, Martin Solveig

Ce match, programmé ce dimanche à 15h, sera aussi l’occasion d’une autre grande première proposée par l’ESTAC : la révélation du nouvel hymne du club, imagine en collaboration avec l’artiste, Martin Solveig. Là encore, Aymeric Magne se félicite de l’événement, qu’il considère comme unique en son genre. L’ESTAC et le DJ français ont scellé un partenariat de cinq ans. Tout cela et bien plus, est à écouter dans le podcast du Sportbusiness.club.