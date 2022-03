ASSE : Et si Conor McGregor rachetait plutôt les Verts de Saint-Etienne ?

Puisque Conor McGregor cherche un club de football à reprendre et diriger, pourquoi The Notorious ne lorgnerait-il pas la Ligue 1 ?

Conor McGregor parle beaucoup, c’est aussi ce qui fait son aura dans un milieu sportif – le MMA -, dopé à l’intimidation. Mais son envie de reprendre un club de football semble réelle. A tout le moins n’est-elle pas née des récents événements et de la mise en vente des Blues de Chelsea, par Roman Abramovich, pour lequel l’Irlandais s’est officiellement porté candidat, sur ses réseaux sociaux.

Conor McGregor veut racheter un club de football

Coup de bluff ou véritable intérêt pour l’équipe londonienne ? Sûrement les deux, car Conor McGregor, s’il a amassé une fortune dans l’octogone, puis sur un ring face à Floyd Mayweather, n’a pas la surface financière pour acquérir seul, un club dont il se dit que son propriétaire russe, réclamerait 3 milliards de livres sterling. Si McGregor tient tant que cela à racheter une équipe professionnelle, pourquoi alors ne viendrait-il pas en France ? En se portant, par exemple, au chevet des Verts de l’ASSE.

Vous l’aurez bien compris, toutes ces lignes ne relèvent que de l’imaginaire, d’aucuns diraient du fantasme, d’avoir un dirigeant, certes fantasques, mais ô combien charismatique. Et issu du monde sportif.

Plus de followers à lui seul que l’ASSE et tous ses joueurs réunis

Avoir Conor McGregor en Ligue 1 serait un formidable coup de projecteur, pour le championnat français. Avec des retombées internationales, que l’on pourrait surement comparer au transfert de Messi, au Paris Saint-Germain. Il n’y a qu’à voir comment son tweet posté pour la reprise de Chelsea, traverse toutes les frontières. Et puis, The Notorious pourrait-il plus facilement prétendre au rachat des Verts, moins chers (il serait question d’une à deux dizaines de millions d’euros), en gardant même des liquidités à investir, pour les premières années.

Du vert de son drapeau irlandais à celui du maillot stéphanois ?

Mais alors, pourquoi l’AS Saint-Etienne nous direz-vous ? Déjà, parce qu’il n’y a certes plusieurs clubs à vendre, dans le paysage du football européen, mais peu qui ont le passé sportif et populaire, de celui du Forez. Et Conor McGregor est un homme de spectacle, autant qu’un athlète accompli. En MMA, ses saillies d’avant-combat, parfois de l’après, ont largement contribué à sa légende. Il a l’art de popularise un événement, sans en dénaturer la base même, qu’est l’explication de texte, sur le terrain de vérité.

Un businessman accompli, ailleurs que sur le domaine sportif

De manière plus prosaïque, Saint-Etienne et The Notorious ont le vert en commun ; les autres pour couleur d’emblèmes et de maillots, pour l’autre du drapeau irlandais qu’il chérit. L’on ignore encore ce qu’il vaudrait en tant que patron d’une franchise du ballon rond, mais l’homme a déjà fait ses preuves sur le terrain du business, avec la marque de whisky, Proper Twelve, qu’il a créé et dont il a cédé, au cours des douze derniers moi, une partie majoritaire de son actionnariat, pour quelques 600 millions de dollars (555 M€). Soit, à la louche l’équivalent de 8 fois le budget des Verts, cette saison. Alors Conor, si tu nous lis…