ASSE, FC Nantes : Combien ça coûte de recruter Yordan Osorio (Parme) ?

Saint-Etienne et Nantes regardent conjointement du côté de Parme.

Yordan Osorio va bouger. Une autre fois, dans sa carrière qui l’a vu quitter son Vénézuela de pays, pour le Portugal et les clubs de Tondela, Porto et Vitória Guimarães, puis la Russie au Zenit Saint-Petersbourg et depuis l’été dernier, l’Italie et Parme. Le défenseur axial de 27 ans n’y restera pas, car le club vient de descendre en Serie B. Lui ne sera donc pas conservé.

Yordan Osorio dans le viseur de l’ASSE et du FC Nantes

Cela pourrait alors arranger deux de nos clubs français, l‘ASSE et le FC Nantes qui suivent le joueur, d’après une information de Gianluigi Longari, spécialiste italien du mercato. Pour recruter Yordan Osorio, depuis Parme, après un an en prêt au Zenit, Parme a investi 4,1 millions d’euros, le coût de l’indemnité de son transfert. C’est ce qu’il vaut toujours selon Transfermarkt, en sachant qu’il sera compliqué pour Parme, de négocier avantageusement son départ, compte tenu de la situation sportive.

Nantes e Saint Etienne hanno manifestato interesse per il difensore del #Parma #Osorio @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) July 9, 2021

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Parme

Si Nantes ou Saint-Etienne parviennent à lever l’indemnité, faudra-t-il alors offrir au joueur un contrat d’au moins trois ans, comme l’équivalent qu’il lui reste avec Parme, jusqu’en 2024, et le payer l’équivalent, sinon plus, des 60 000 euros brut mensuels, hors primes, qu’il gagne présentement en Italie.