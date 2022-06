ASSE, FCGB… Ce que sera le classement final de la Ligue 2 selon les bookmakers

Une première projection de ce que sera la saison de Ligue 2, par le prisme des opérateurs de France.

La Ligue 2 a beau reprendre dans plus d’un mois, le 30 juillet très exactement, les bookmakers ont déjà une première idée du club qui sera champion, à l’issue de la saison 2022-2023. Avec la relégation de deux formations historiques de l’élite, l’ASSE et le FCGB, les autres équipes du championnat vont devoir être au sommet de leur forme si elles veulent s’accaparer le titre en Ligue 2, et monter d’un étage au terme de la saison.

L’ASSE et le FCGB, une saison en Ligue 2 et puis s’en va ?

Avant le marché des transferts qui pourrait venir changer pas mal de choses, les Verts et les Girondins de Bordeaux sont les favoris pour la première place, et ils obtiennent la même cote, selon les bookmakers français. (4 contre 1). Cependant, l’écart avec la concurrence est faible, puisque cinq autres formations présentent une cote inférieure à 10. Cette saison, le dispositif est différent. Exit les playoffs, exit les barrages, seuls deux clubs pourront être promus en Ligue 1. A l’inverse, quatre collectifs descendront en National.

Quatre équipes iront en National à l’issue de 2022-2023

Ce changement va venir mettre à mal les chances des deux promus de l’exercice à venir : Laval et Annecy. Avec respectivement 200 et 250 de cote, ce sont les clubs qui ont le plus de chances d’être relégués, d’après les bookmakers. La bataille pour éviter les deux autres places synonyme de National pourrait se jouer entre 5 équipes, dont les cotes varient entre 100 et 150. Il faudra attendre la 38e et dernière journée, qui se déroulera le 3 juin, pour connaître le classement final. Si la Ligue 1 passe à 18 équipes dès 2023-2024, il faudra attendre une saison supplémentaire que cette modification soit instaurée en Ligue 2.

Qui sera champion de France de la Ligue 2 2022-2023 selon les bookmakers ?

1=. Bordeaux = cote à 4

1=. Saint-Etienne = 4

3. Metz = 5

4. Paris FC = 6

5. Sochaux = 7

6=. Caen = 8

6=. Guingamp = 8

8=. Le Havre = 15

8=. Dijon = 15

10. Nîmes = 25

11. Amiens = 30

12=. Niort = 50

12=. Valenciennes = 50

14=. Pau = 100

14=. Rodez = 100

14=. Grenoble = 100

14=. Bastia = 100

18. Quevilly Rouen = 150

19. Laval = 200

20. Annecy = 250