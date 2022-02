FCGB : Combien vaut Josuha Guilavogui sur le mercato ?

Après l’ASSE, Josuha Guilavogui revient en France, au service des Girondins des Bordeaux.

Avec la fin du marché des transferts il y a quelques jours, les clubs ont pu finaliser leurs derniers ajustements concernant leur effectif. Parmi ces équipes figure le FCGB, qui se trouve dans une situation délicate en championnat, avec une 17e position. Les Girondins se sont activés sur ce mercato hivernal avec quatre renforts, dont Josuha Guilavogui. Formé à l’ASSE, puis transféré vers l’Atlético de Madrid, le joueur arrive en Gironde en prêt, à la suite de huit années en Bundesliga, au VfL Wolfsbourg.

L’ancien de l’ASSE de retour en prêt au FCGB

Josuha Guilavogui est un visage familier pour les supporters de Ligue 1. Son passage à l’ASSE au début des années 2010 lui avait permis de découvrir l’équipe de France. Après deux ans de prêt à Wolfsbourg, il signe définitivement chez les Loups durant l’été 2016 pour 3 millions d’euros. En ce début d’année, le joueur de 31 ans est évalué à 4 millions d’euros par Transfermarkt. Une estimation similaire à celle de l’Observatoire du football (CIES), qui est entre 2 et 4 millions d’euros.

Un prêt avec option d’achat pour Josuha Guilavogui

L’international français n’avait plus participé à la moindre rencontre en Bundesliga depuis le 17 décembre. Il évoluera sous la tunique bordelaise jusqu’à la fin de saison. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2023 avec Wolfsbourg, il est possible que le milieu de terrain ne revienne pas en Allemagne. D’après les informations de 20 Minutes, le prêt est accompagné d’une option d’achat de 600 000 euros, quasi obligatoire en cas de maintien et selon un certain nombre de matchs joués.