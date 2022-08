ASSE, FCGB, FC Metz: Ce que les clubs de Ligue 2 ont dépensé sur ce mercato

Le mercato en Ligue 2 bat son plein, mais avec l’argent frais de CVC en plus, il pourrait s’accélérer.

Voilà deux mois que le mercato d’été a ouvert ses portes. Il ne reste plus que trois semaines aux clubs de Ligue 2 pour bâtir leurs effectifs, pour la saison 2022-2023. Si le championnat a déjà repris depuis le 30 juillet dernier, il reste un peu de temps aux 20 équipes pour agir sur le marché des transferts. Parmi les trois anciens pensionnaires de Ligue 1, le FCGB est le seul à avoir payé des indemnités sur les transferts, au contraire de l’ASSE et du FC Metz.

Le FCGB au contraire de l’ASSE et du FC Metz

En tout et pour tout, les vingt clubs de Ligue 2 ont dépensé 11,626 millions d’euros, à l’heure actuelle. C’est l’équivalent des dépenses de Troyes, club de Ligue 1, sur ce mercato, pour faire venir trois recrues. Parmi ces 11 M€, les Girondins de Bordeaux ont recruté pour 7 millions d’euros, faisant d’eux le club le plus dépensier du championnat, pour le moment. Cette somme a servi à lever les options d’achat d’Albert Elis (6 M€ à Boavista) et de Danylo Ignatenko (1 M€ au Shakhtar Donetsk). Ces opérations anticipées de plus longues dates ont été validées, néanmoins, les difficultés financières des Girondins, passés proche de la rétrogradation en National, ont amené la DNCG à encadrer la masse salariale du club et son recrutement (il doit vendre avant de pouvoir acheter). Deux autres recrues arrivées libres, Yoann Barbet et Vital Nsimba, attendent toujours l’homologation de leurs contrats. Le Coréen Hwang se rapprochant de Nottingham Forest (à hauteur de 4 M€), cela pourrait se décanter pour eux.

L’argent de CVC reçu début août pour accélérer le marché ?

Derrière les Bordelais, seulement 4 équipes ont payé des indemnités de transferts, sans que que celles-ci ne dépassent les 1,8 M€. Classés parmi les clubs possédant les plus gros budgets de Ligue 2 cette saison, Metz et Saint-Étienne n’ont pas encore dépensé le moindre sou, sur ce mercato. Cela ne veut pas dire qu’ils ne se renforcent pas, comme en témoignent l’arrivée libre de l’ancien lyonnais Lenny Pintor (21 ans) chez son voisin stéphanois, ou la signature à Metz de l’expérimenté Ismaël Traoré, en fin de contrat à Angers. Les deux anciens de l’élite font parti des 15 équipes à n’avoir rien déboursé sur le marché, mais cela peut encore changer, d’ici le 1er septembre, date de clôture de la fenêtre estivale. À noter que tous les clubs de Ligue 2 (sauf les trois relégués de L1 qui ont touché 8,25 M€) ont reçu un premier versement de 1,5 M€ par le fonds d’investissement CVC, le nouvel actionnaire minoritaire du foot français. Ce montant pourrait permettre à ceux qui n’ont toujours rien dépensé, de faire quelques emplettes sur le mercato.

Ce que les clubs de Ligue 2 ont dépensé sur le mercato

Données du 12 août 2022

FC Girondins de Bordeaux = 7 M€

Amiens SC = 1,8 M€

Paris FC = 1,6 M€

SM Caen = 1,2 M€

Pau FC = 0,26 M€

AS Saint-Étienne = –

FC Metz = –

Dijon FCO = –

EA Guingamp = –

Le Havre AC = –

FC Sochaux = –

Nîmes Olympique = –

Chamois Niortais = –

Valenciennes FC = –

SC Bastia = –

Grenoble Foot = –

Rodez = –

Quevilly-Rouen = –

Stade Lavallois = –

FC Annecy = –