ASSE, FCGB, FC Metz: Futur classement final de la Ligue 2 2022-23 selon les bookmakers

Projetons-nous dans un an, au bout de la saison 2022-2023, pour connaître le verdict final de la Ligue 2, selon les bookmakers de France.

En faisant un bond en avant de dix mois, au samedi 3 juin 2023, ce sera la 38ème et dernière journée de la saison 2022-2023 de Ligue 2. Le championnat aura rendu son dénouement et l’on connaîtra les clubs promus en élite, les relégués et ceux qui resteront une année de plus à ce même niveau. À cette date, on pourra comparer les performances de chaque équipe avec ce que les bookmakers prévoyaient pour elles, au commencement de la compétition.

L’ASSE favorite au titre, le FCGB et Metz en embuscade

Voilà ci-dessous, les contours du classement final de la saison 2022-2023, tel que l’imaginent les opérateurs, avant la première journée ce week-end. La hiérarchie répond à la question: « Quel club sera champion de France de Ligue 2 ». De la cote la plus basse, à celles qui paient le mieux (c’est-à-dire les moins probables), voilà donc ce que l’on peut attendre de l’exercice à venir. À noter qu’il n’y aura pas de play-offs, ni de barrages à l’issue de cette saison. Les deux premières équipes monteront en Ligue 1, tandis que les quatre dernières descendront à l’échelon inférieur.

Les prédictions des bookmakers sur la Ligue 2 seront-elles correctes?

18 ans après leur dernière saison en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne est désignée grande favorite au titre. Les Verts possèdent l’effectif le plus cher du championnat et visent une remontée dès cette année dans l’élite. Les deux autres clubs relégués que sont le FC Metz et les Girondins de Bordeaux sont en embuscade, mais ce sont bien les Grenats qui sont donnés favoris à l’accession. En pied de classement, les promus Laval et Annecy ont le plus de chances de retomber en National. Grenoble, Rodez et Quevilly-Rouen sont également menacés de descente. Rendez-vous ce week-end pour les premières tendances sur la saison.

Futur classement final de Ligue 2 selon les bookmakers

AS Saint-Étienne = 5 contre un

FC Metz = 5,50

FC Girondins de Bordeaux = 6

Paris FC = 8

SM Caen = 8

Dijon FCO = 10

EA Guingamp = 10

Le Havre AC = 12

FC Sochaux = 15

Nîmes Olympique = 30

Amiens SC = 40

Chamois Niortais = 70

Valenciennes FC = 70

SC Bastia = 70

Grenoble Foot = 130

Rodez = 130

Quevilly-Rouen = 250

Stade Lavallois = 500

FC Annecy = 500