ASSE, FCGB, RAF: Que coûtent les maillots des clubs de la Ligue 2

73,5 euros, c’est le prix moyen d’un maillot domicile entrée de gamme, d’un club de la Ligue 2.

Le championnat de France de Ligue 2 a déjà repris depuis trois journées, l’occasion pour les supporters les plus assidus de se rendre dans les stades, habillés du nouveau maillot de leur équipe préférée. Le prix à débourser pour s’offrir la tunique version 2022-2023 varie selon les clubs, tout comme les options comprises, ou non, sur les maillots en entrée de gamme. D’après Centre Presse Aveyron, celui du Rodez Aveyron Football est le plus cher de Ligue 2, devant ceux du FC Girondins de Bordeaux et de l’ASSE.

Le maillot du RAF coûte le plus cher, devant le FCGB et l’ASSE

Le club aveyronnais est celui qui propose le tarif d’entrée de gamme le plus élevé, sur un maillot domicile. Sauf que, dans les 95 € que coûte la tunique ruthénoise, le badge Ligue 2 et le flocage sont compris dans le prix, ce qui n’est pas le cas de tous les les clubs de l’antichambre de l’élite. Parmi les maillots les plus onéreux, on retrouve celui des Girondins de Bordeaux, qui s’achète pour 90 euros, suivi de la tunique des Caennais (85 €) puis celle de l’AS Saint-Étienne, que Hummel, le nouvel équipementier des Verts propose en dessous des 80 euros, .

10 clubs de Ligue 2 habillés par Adidas et Kappa

À eux seuls, Adidas et Kappa habillent la moitié des équipes de Ligue 2, à parts égales. Avec, pour l’équipementier allemand, Rodez, Bordeaux, Bastia, le promu Annecy et le Paris FC, tandis que l’Italienne, fournit les joueurs des équipes de Caen, Quevilly-Rouen, Metz, Niort et Laval. En moyenne cette saison 2022-2023, il en coûte un peu plus de 73,5 euros le maillot des clubs, soit précisément le tarif du rouge maillot domicile du FC Annecy.

Les prix des maillots des clubs de Ligue 2 2022-2023*

Rodez AF = 95 €

FC Girondins de Bordeaux = 90 €

SM Caen = 85 €

ASSE = 79,95 €

SC Bastia = 79 €

Quevilly Rouen = 79 €

Pau FC = 79 €

FC Metz = 79 €

AC Le Havre = 75 €

FC Annecy = 74 €

Valenciennes FC = 70 €

Paris FC = 69,90 €

Dijon FCO = 69,90 €

EA Guingamp = 69 €

FC Sochaux = 69 €

Chamois Niortais FC = 65 €

Stade Lavallois = 65 €

Grenoble Foot 38 = 60 €

Nîmes Olympique = 60 €

Amiens SC = 59,99 €

*prix des maillots domicile en entrée de gamme dans les boutiques des 20 clubs