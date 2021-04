ASSE – Girondins : Quel résultat au match selon les bookmakers ?

L’ASSE et les Girondins s’affrontent ce dimanche, en Ligue 1.

Deux déceptions de la saison de Ligue 1, s’affrontent ce dimanche. D’ordinaire, un match entre l’ASSE et les Girondins de Bordeaux est plutôt une affiche de haut tableau, voire d’équipes jouant une place Europe. Cette fois, c’est tout juste si Sainté et le FCGB ne se disputent pas le maintien parmi l’élite, chacun campant dans la deuxième moitié du classement.

ASSE et Girondins en-deçà de leurs objectifs sportifs

Que faut-il alors attendre de ce match, programmé ce dimanche après-midi (15h à Geoffroy-Guichard) ? Qu’il tourne plutôt à l’avantage des hommes de Claude Puel, d’après les bookmakers de France. Sans certitude toutefois sur l’issue finale, et la possibilité d’un succès. Explications…

Vers un partage des points ce dimanche dans le Chaudron ?

Pour les opérateurs, les Verts sont donnés vainqueurs à la cote moyenne de 2,22 contre un et les Marines, à 3,65. Le match nul est entre les deux, cotés à 3,08 environ. C’est pourtant bien d’un partage des points dont il est question en premier, à la lecture du résultat final le plus envisagé : le 1-1 paie 5,1 fois la mise initiale. C’est clairement le score le plus admis des opérateurs, devant le succès étriqué de Saint-Etienne (1-0), à 6,52.

Denis Bouanga d’un côté, Hwang Ui-Jo de l’autre

Si Anthony Modeste a bonne cote, chez les bookmakers, il ne devrait pas être titularisé, cet après-midi. C’est alors Denis Bouanga, « l’élu » des opérateurs, en ce qui concerne les buts. Un de la part de l’ancien Nîmois vaut 3,4, tandis qu’à Bordeaux, l’espoir de trouver les filets adverse repose principalement sur le buteur international sud-coréen, Hwang Ui-Jo. Pour lui, la cote est légèrement supérieure à 3,44 contre un.