ASSE : Il y a 18 ans, en Ligue 2, quel était le budget des Verts ?

L’ASSE devrait avoir le plus gros budget de la Ligue 2, la saison prochaine. Comme à l’occasion de la dernière saison du club, à ce niveau.

Une quinzième saison dans son histoire, dans l’antichambre de l’élite, c’est ce que va vivre l’ASSE, la saison 2022-2023 prochaine, en Ligue 2. Toute descente d’un échelon, occasionne une baisse forcée des moyens financiers, le club du Forez n’y fera pas exception en réduisant de près de la moitié au moins, son budget prévisionnel, au coup d’envoi de l’exercice.

L’ASSE devrait avoir le budget le plus fourni du plateau de la Ligue 2

Il pourrait être d’une trentaine de millions d’euros et en ce cas, très certainement, le plus élevé du plateaux des clubs engagés sur la saison. C’était déjà le cas, au bénéfice des Verts, il y a 14 ans, à l’occasion de la dernière saison du club, disputée en Ligue 2. A l’époque, il était moindre et quasiment deux fois inférieur. Donné à près d’une quinzaine de millions d’euros, sur l’exercice 2003-2004.

Un budget moyen des clubs qui a doublé depuis la der’ des Verts en L2

L’ESTAC Troyes et Le Havre était alors les principaux concurrents des Verts, en terme de budget prévisionnel. La moyenne des vingt clubs de la, Ligue 2 approchait les 6,5 millions d’euros. Un peu moins de vingt ans se sont écoulés et aujourd’hui, le budget moyen du championnat de France de deuxième division du foot professionnel a quasiment doublé, à la douzaine de millions d’euros.