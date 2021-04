ASSE : Jusqu’à quand Jean-François Soucasse est-il élu au directoire ?

Jean-François Soucasse a été élu en janvier, au Directoire de l’ASSE.

Un an, deux mois et dix, jours, c’est le temps qu’aura passé Xavier Thuilot au Directoire de l’AS Saint-Etienne, entre sa nomination par le conseil de surveillance des Verts, le 19 octobre 2019 et sa révocation définitive, ordonnée le 29 décembre 2020. Depuis, l’ex directeur général des services à rendu son tablier, et pour luis succéder, a été recruté l’ancien DG du Toulouse Football Club, Jean-François Soucasse.

Directeur général des services à l’ASSE depuis lé 12 janvier

C’est le 12 janvier dernier que l’officialisation a été faite par l’ASSE. Anciennement joueur au club, en 1995-1996 puis en 1997-1998, Soucasse a été promu au même poste de directeur général des services, que Xavier Thuilot. Et comme lui, il a été nommé dans la foulé, au Directoire du club, qui compte aussi le coach Claude Puel, pour membre. Restera-t-il en poste plus longtemps que son prédécesseur ? C’est bien parti pour, puisqu’il se murmure qu’il pourrait prendre la présidence de l’opérationnel, à Saint-Etienne, en remplacement de Roland Romeyer.

Jean-François Soucasse élu au Directoire pour un an et demi

En attendant, le greffier du tribunal de commerce de Saint-Etienne a acté, en ce mois d’avril, que douze jours après son arrivée au club, soit le 24 janvier, Jean-François Soucasse a été officiellement promu au Directoire du club. Elu à l’unanimité pour un an et demi, jusqu’à la prochaine Assemblée générale du club, fixée au 30 juin 2022.