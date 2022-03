ASSE : La Plagne devient la station officielle de l’AS Saint-Etienne

L’ASSE profitera et des effets de l’altitude et des installations sportives de La Plagne, pendant son stage de pré-saison.

Car, dans le football, tout accord est singulier temps qu’il permet la promotion des deux marques. Cet été au moins, Saint-Etienne et son club de football phare auront pour partenaire une autre commune, plus haute perché dans les Alpages : La Plagne, devenue ce mardi, la station officielle, de l’ASSE. C’est là que le collectif des joueurs stéphanois ira se préparer, en stage de pré saison.

Un partenariat inédit entre l’ASSE et La Plagne

A plus de 2 000 mètres d’altitude, les Verts profiteront d’un terrain à peine sorti de terre, en 2021, et de son vert gazon, étendu sur 9 000 m2. L’accord ne prévoit pas la seule visite des Stéphanois à la station très cotée des hivers français, il inclut également de la visibilité au stade Geoffroy-Guichard et des animations communes, comme d’offrir des offres spéciales associées, à La Plagne, aux abonnés du club.

Des opérations communes aux deux marques

« Nous ne pouvons que nous satisfaire de voir se préparer notre équipe dans des équipements destinés à la plus haute performance, dans un cadre propice à la cohésion et la solidarité, et qui plus est dans notre région, explique le président exécutif de l’ASSE, Jean-François Soucasse, dans un communiqué. Ce partenariat est de la plus grande importance puisqu’il cible l’activité première du club, le football, et qu’il intervient dès le premier jour de préparation de la nouvelle saison. » Du vert pour une mise au vert, c’est somme toute l’idéal… pour les Verts !