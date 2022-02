ASSE : La valorisation de Denis Bouanga s’effondre sur le mercato

Denis Bouanga n’est plus à pareille fête chez les Verts, que deux ans en arrière.

Il eut une époque, pas si lointaine, où Denis Bouanga appartenait aux joueurs les plus bankable des Verts de l’AS Saint-Etienne. Un temps où les performances et statistiques sportives de l’ailier de 27 ans étaient proportionnelles à sa valorisation sur le marché des transferts.

L’ailier de l’ASSE valorisé à plus de 30 M€ en 2020

Flash back en 2020, un an après son arrivée dans le Forez, contre une indemnité de 4,5 millions d’euros, hors bonus. Denis Bouanga est irrésistible, en dépit des résultats d’ensemble du collectif stéphanois. Transfermarkt le valorise alors à plus de la douzaine de millions d’euros et l’Observatoire du football (CIES) en Suisse, livre une analyse encore plus optimiste à son sujet, entre 30 et 40 millions d’euros.

La cote de Bouanga est en baisse après ce mercato d’hiver

Mais ça c’était avant. Que l’ASSE plonge plus bas en championnat de France et que Denis Bouanga s’éteigne quelque peu, moins flamboyant sur le terrain, comme le reste de ses partenaires d’ailleurs. La conséquence est brutale sur sa cote marchande. En ce début d’année 2022, elle n’est plus « que » de 7 millions pour Transfermarkt et de 4 à 7 millions, du CIES.

Sous contrat avec les Verts jusqu’à la fin de la saison prochaine

La crise sportive que traverse Saint-Etienne l’explique naturellement, le temps qui file et le rapproche de la fin de son contrat, également. Denis Bouanga a signé cinq ans, en 2019, jusqu’en juin 2023. Il ne lui reste que seize mois d’ici à l’échéance finale, il pourrait ne pas aller jusque-là et partir cet été, tant qu’il est encore valorisé. Surtout si son club venait à glisser en ligue 2, à l’issue de cet exercice sportif.