ASSE : La valorisation de Maxence Rivera s’effondre sur ce mercato

Maxence Rivera sort d’une saison compliquée après de belles promesses, montrées avec l’ASSE. La Ligue 2 pourrait lui donner l’opportunité de se relancer.

L’ASSE peut nourrir des regrets. Les Verts ont eu de multiples opportunités pour se mettre à l’abri, mais cela n’a pas suffi pour éviter la relégation en Ligue 2. La valeur de la majorité de l’effectif stéphanois a soit diminué, soit stagné. Le jeune ailier droit formé au club Maxence Rivera n’y a pas échappé. D’après Transfermarkt, il est statistiquement le joueur de Ligue 1 ayant perdu le plus de valeur sur un an, depuis le 1er juillet 2021, devançant Marcelo et Alvaro Gonzalez, les défenseurs centraux du FCGB et de l’OM.

Le jeune joueur de l’ASSE enregistre une perte de valeur de 76%

Pour Maxence Rivera, la saison 2021-2022 devait être celle de la progression. Ce ne fut pas le cas. Le joueur n’est apparu que lors d’une rencontre face au RC Lens (2e journée), où il a disputé 4 petites minutes. Estimé à 2,5 millions d’euros en juillet 2021, il vaut désormais que 600 000 euros, soit une baisse de 76%. L’Observatoire du Football (CIES) constate également une baisse, mais moins conséquente, puisque la valorisation du joueur de 20 ans se situe entre 1 et 2 millions d’euros. Le droitier est lié aux Verts jusqu’en juin 2024.

Maxime Rivera n’a eu aucune opportunité pour se prouver

La raison principale derrière ce recul est liée au manque de jeu, du natif de Vénissieux. Il sortait pourtant d’une saison 2020-2021, où il avait pris part à 17 matchs. Ses performances avaient laissé entrevoir un potentiel fort pour le numéro 30, qui alors, était inversement de ceux qui progressaient le plus sur le marché. Cependant, la tendance ne s’est pas confirmée l’exercice suivant, et il est possible que les matchs couperets disputés par l’ASSE aient dû pousser Claude Puel, puis Pascal Dupraz à privilégier l’expérience au développement des jeunes pousses.