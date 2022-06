ASSE : Le partenaire NFT prolonge 5 ans de plus

Sorare va rester un sponsor des Verts de l’ASSE, jusqu’en 2025.

Si l’ASSE n’a pas su se montrer assez efficace sur le terrain, ce qui l’a poussé à descendre en Ligue 2, le club stéphanois pourra se réjouir de la prolongation d’un de ses partenaires. Liés à Sorare depuis 2020, les Verts prolongent l’aventure avec son partenaire NFT pour cinq années supplémentaires, menant l’association entre les deux entités jusqu’à la saison 2026-2027. L’entreprise française est la plateforme leader mondiale de fantasy football, où les gens peuvent acheter et revendre des cartes de footballeurs.

Une collaboration prolongée de 5 ans entre l’ASSE et Sorare

Cette prolongation permettra aux supporters de l’ASSE, ainsi qu’aux collectionneurs et joueurs du jeu de fantasy football de continuer à se procurer les cartes NFT, ou token non fongible, des joueurs stéphanois durant les 5 prochains exercices. Grâce à cette annonce, les Verts pourront continuer leur développement digital, via une plateforme française, jeune et qui occupe une place prépondérante sur son marché. Les cartes de Sorare sont très populaires ces derniers temps, et peuvent se vendre/s’acheter à des sommes démentielles, comme celle de Cristiano Ronaldo, qui est partie pour près de 350 000 euros.

Un partenaire NFT dont l’exposition à l’international est importante

“Avec plus d’un million d’utilisateurs dans près de 200 pays, Sorare, une entreprise française, s’est offert une belle place dans le divertissement sportif mondial, indique Jean-François Soucasse, Président exécutif de l’ASSE, dans un communiqué. Nous sommes ravis de poursuivre ce partenariat qui offre à l’AS Saint-Étienne une belle exposition à une audience internationale et qui permet à ses supporters d’échanger et jouer sur une plateforme originale.” L’écosystème de la blockchain, dont font partie les NFT, ne fait que prendre de l’ampleur dans le sport. En mars dernier, l’AS Monaco a recruté une agence de conseil NFT pour développer sa présence dans ce secteur.