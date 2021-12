ASSE : Les 10 recrues les plus chères au CV de Pascal Dupraz

Pascal Dupraz va vivre un nouveau mercato sur le banc d’un club de Ligue 1. Pas le moins important pour lui, mais sûrement l’un des plus chiches sur la dépense.

Pascal Dupraz est de retour sur le banc d’un club professionnel. Et cette fois de la Ligue 1, à l’AS Saint-Etienne, près de neuf mois après sa mise à l’écart du Stade Malherbe de Caen, en Ligue 2. Sur le papier, le nouvel employeur du technicien de 59 ans est très séduisant. Et en d’autres temps, sûrement lui offrirait-il de meilleures perspectives, sur le marché des transferts. Mais alors que la prochaine fenêtre de l’hiver s’ouvre, ça n’est pas là que Dupraz bénéficiera de recrues chères. Assez pour intégrer son top 10.

Pas l’occasion avec l’ASSE d’étoffer son top 10

La direction de Saint-Etienne n’envisagerait, en effet, que des renforts sous la forme de prêts, ou de joueurs sans contrat professionnel, à l’exemple de Joris Gnagnon, annoncé proche de s’engager. Mais pas de payer des indemnités compensatoires, sur le transfert de joueurs. Même à 300 000 euros, comme le coût pour feu l’Entente Évian-Thonon-Gaillard de l’arrivée du latéral droit, Kassim Abdallah, en provenance de Marseille, en 2014. C’est, à ce jour, dixième recrue la plus chère au profit du coach haut-savoyard.

Delort au TFC, la recrue la plus chère au CV de Dupraz

Le Toulouse Football Club lui donnera derrière, plus de moyens. Pour service rendu à la ville rose et ses partisans du ballon rond, Pascal Dupraz, tout le monde s’en souvient, a relevé l’improbable défi, en 2016, de maintenir le club dans l’élite, alors qu’il était presque condamné. La saison suivante lui permettra d’enregistrer l’arrivée, en janvier, d’Andy Delort à la pointe de l’attaque. Un transfert à 6 millions d’euros, qui est aussi l’un des plus couteux de l’histoire du club haut-garonnais, mais à l’efficacité très relative, à l’époque.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Pascal Dupraz

10. Kassim Abdallah, de l’OM à l’ETG (2014) = 0,3 M€

9. Jessy Pi, de Monaco au TFC (2016) = 0,7 M€

8. Dan Nistor, de Pandurii à l’ETG (2013) = 0,8 M€

7. Ola Toivonen, de Rennes au TFC (2016) = 1,5 M€

6. Nicolas Benezet, de Nîmes à l’ETG (2013) = 1,5 M€

5. Jimmy Durmaz, de l’Olympiakos au TFC (2016) = 2 M€

4. Nicki Bille Nielsen, de Rosenborg à l’ETG (2014) = 2 M€

3. Christopher Jullien, de Fribourg au TFC (2016) = 2,8 M€

2. Corentin Jean, de Monaco au TFC (2017) = 3,5 M€

1. Andy Delort, des Tigres de Monterrey au TFC (2017) = 6 M€