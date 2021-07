ASSE : Les maillots extérieur et third 2021-22 après le domicile [OFFICIEL]

Dans la foulée du vert domicile dévoilé sur les réseaux sociaux, l’ASSE et Le Coq Sportif ont officialisé les maillots extérieur et third, pour la saison 2021-22 du collectif stéphanois. Le premier, que les joueurs de Claude Puel porteront, en Ligue 1, hors de Geoffroy-Guichard, est tout en blanc, avec juste des pointes de vert, pour rappel de la couleur historique du club.

Blanc à l’extérieur, noir sur le third

Comme sur le modèle domicile à l’identique, l’effet est différent sur les côtés, avec ici, de fines lignes vertes en horizontale. Ce maillot extérieur sera porté avec un short et des chaussettes assorties, tout en blanc. Et en noir complet, pour la version third. Simple, sobre et à la fois un peu clinquant avec le doré qui sert de couleur secondaire.

A noter enfin, la présence du nouveau sponsor à l’avant, puisque Zebet remplace Aesio, pour les trois prochaines saisons. A noter que ce n’est pas le seul sponsor qui évolue, dans le dos également, un partenaire vient de changer.