ASSE : Les Verts ont bouclé 2021 avec un léger bénéfice de 62 000€. Explications…

L’ASSE a terminé un nouvel exercice sportif bénéficiaire, et ce alors que les revenus de la billetterie se sont effondrés.

Même quand le contexte mondial est totalement contraire, tel que l’était les temps des confinements et des huis clos sous la Covid, l’ASSE garde l’équilibre. C’est une performance notable, au bénéfice du club, qui n’a plus été déficitaire sur une saison, depuis plus de dix ans (2010 pour la dernière fois). Le dernier exercice 2020-2021, le club de Saint-Etienne l’a bouclé avec un bénéfice de 62 000 euros.

L’ASSE termine (encore) dans le vert mais le doit au mercato

C’est peu, mais on l’a dit, dans ce contexte singulier, c’est beaucoup, car peu d’autres clubs affichent pareille performance. Celle-ci est toutefois à nuancer, car elle ne tient que par le truchement des ventes sur le marché des transferts. Ça n’est pas chose nouvelle, tel que nous l’avions déjà détaillé sur Sportune. Et en ce cas précis, de l’exercice 2020-2021 dernier, les 48,5 millions d’euros du « produit des mutations » assurent à l’AS Saint-Etienne, ce bénéfice, même minime.

Des recettes à Geoffroy-Guichard qui s’effondrent

Dans plus de détails, les Verts ont accusé, comme partout ailleurs en Ligue 1, une chute considérable des recettes de la billetterie ; elle passe 5,4 M€ en 2020, à seulement 65 000 euros, en 2021. Mais dans le Forez, le reste aussi est en baisse d’une année sur l’autre : les droits de la télé passent de 36,9 M€ à 29,2 M€ et le sponsoring perd 4 millions, de 9,4 à 5,4 M. Seule la ligne des autres produits augmente légèrement, de 17,5 M€ à 18,2 M€, en 2021.

Des charges en baisse, notamment les salaires

Du côté des charges, elles ont significativement baissé de près d’une dizaine de millions d’euros, de 107 à 97,8 millions d’euros. Cela étant d’abord le fait d’une masse salariale allégée de plusieurs millions, à 51,4 millions, en 2021 (contre 58,1 M€ précédemment).