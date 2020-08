ASSE : Les Verts signent un nouveau sponsor sur le short

L’essai est transformé. Un an après s’être associé à l’ASSE, en tant que « partenaire du club », l’opérateur Zebet prolonge son contrat pour deux saison de plus, tout en étendant sa participation. Comprendre que jusqu’en 2022, le bookmaker affichera son logo sur l’avant gauche du short des joueurs, que dirige Claude Puel. Et également sur les chasubles dédiées aux entraînements et/ou aux échauffements d’avant-match.

Zebet nouveau sponsor sur le shot de l’ASSE

Le précédent dispositif, de visibilité, sur la panneautique sur le terrain (tapis 3D, Led) et le package d’animations autour se poursuit avec ce renouvellement. La marque profitera également d’espaces VIP pour ses opérations d’hospitalités.

« C’est une fierté pour l’AS Saint-Etienne de pouvoir annoncer, dans un contexte si particulier, le renouvellement d’un partenariat stratégique comme celui de Zebet, explique Roland Romeyer, le président de l’ASSE, dans le communiqué d’annonce. La saison dernière, notre collaboration a permis à certains de nos supporters de vivre une expérience innovante en les rapprochant du terrain et des joueurs grâce aux activations proposées par Zebet. Nous sommes heureux de conserver, comme partenaire, un acteur dynamique, ambitieux, incontournable sur son marché et soucieux, comme nous, de privilégier un football populaire et responsable. La confiance que nous manifestent ZEbet et ses dirigeants dans cette période nous encourage à persévérer dans la voie de l’innovation. » L’opérateur Zebet poursuit son développement depuis son lancement sur le marché du pari sportif, en 2014.