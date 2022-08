ASSE, LOSC: Combien vaut désormais Rémy Cabella sur le mercato ?

Rémy Cabella découvre un nouveau club en Ligue 1, à la défense du LOSC.

En s’engageant cet été avec le LOSC pour une saison, Rémy Cabella va fouler les pelouses de Ligue 1 avec un cinquième maillot différent. Après Arles, le MHSC, l’OM et l’ASSE, le milieu international français (4 sélections) va découvrir le nord, chez le champion de France 2021. Il était libre de tout contrat après une pige de deux mois à Montpellier, avec qui il a gagné la Ligue 1 en 2012.

L’ancien de l’ASSE, Rémy Cabella, au LOSC jusqu’en 2023

À 32 ans, Rémy Cabella a déjà beaucoup vadrouillé. Transféré de Montpellier à Newcastle pour 10 millions d’euros en 2014, il revient en France un an après, à Marseille où il est prêté, puis acheté par le club phocéen en 2016 (8 M€). L’AS Saint-Étienne l’engage pour 6 M€ au mercato d’été 2018 et revend le milieu offensif au club russe de Krasnodar, pour le double, l’année suivante. C’est à cette période que sa valeur marchande était la plus élevée, de l’ordre de 14 M€. Aujourd’hui, Cabella est estimé à 6,5 millions d’euros selon Transfermarkt. C’est moitié moins pour l’Observatoire du football, qui valorise le joueur entre 2 et 4 millions d’euros.

Un salaire trop élevé pour le MHSC

Le joueur né à Ajaccio avait rallié la Russie, motivé par un salaire de 3 millions d’euros nets par an, soit plus du triple de celui qui était le sien, à Saint-Étienne. Revenu au MHSC en avril dernier après avoir été libéré par Krasnodar, ses émoluments étaient trop élevés pour le club de la paillade. « Même s’il était prêt à faire un gros effort, son salaire n’est pas négligeable », explique le président Laurent Nicollin, dans les colonnes du Midi Libre, cette semaine. En effet, la moyenne des salaires la saison passée au club montpelliérain était d’environ 40 000 euros bruts mensuels, nettement inférieure à celle du LOSC (95 000 € par mois).