ASSE, LOSC, Lens : Les recrues déjà bouclées en L1 à la veille du mercato

Le mercato ouvre demain 1er janvier, en Ligue 1, mais déjà des opérations sont bouclées.

En France, c’est ce samedi 1er jour de janvier et de l’an 2022, que débute officiellement, la période du mercato d’hiver. Elle se poursuivra ainsi, jusqu’au soir du 31 janvier. Sans attendre l’échéance initiale, des clubs en Ligue 1 ont déjà bouclé de premières transferts, qu’ils ont rendu officiels pour certains ou sont encore officieux, jusqu’à l’ouverture du marché.

L’ASSE lorgne les joueurs libres sur le mercato

C’est que les règles ne sont pas exactement les mêmes d’une opération à une autre. Par exemple, l’ASSE vient d’enregistrer l’arrivée pour six mois de son ex, Bakary Sako. Et elle devrait également se renforcer avec Joris Gnagnon dans la même situation. Les deux sont des joueurs sans contrat, libres de s’engager où ils le souhaitent et ici, sans la contrainte du mercato et de son temps défini.

Andreaw Gravillon est un Rémois jusqu’en 2025

Autre cas singulier que celui d’Andreaw Gravillon, qui appartient désormais au Stade de Reims, où il était en prêt de l’Inter Milan. Il devait pour cela disputer 17 rencontres sous le maillot champenois, c’est chose fête depuis la dernière journée avant la trêve. Gravillon a confirmé sur ses réseaux sociaux, son transfert au Stade de Reims, jusqu’en 2025.

De premiers transferts noués au RC Lens, à l’ASM ou au LOSC qui en appellent d’autres

Restent enfin les transferts plus « classiques », que sont ceux de Patrick Berg, au RC Lens, de Joffrey Bazie, au LOSC, ou du latéral droit brésilien, Vanderson, à l’AS Monaco. A compter de ce samedi, tout devrait s’accélérer, pour les clubs qui ont le plus besoin de se renforcer, mais dans le contexte actuel marqué par le retour des jauges dans le stade, il ne devrait pas y avoir de folies ou de paris, mais plutôt des achats de nécessité forcée.

Les recrues déjà bouclées en Ligue 1 à la veille du mercato d’hiver

Andreaw Gravillon, de l’Inter à Reims

Bakary Sako, de joueur libre à l’ASSE

Patrick Berg, de Bodø/Glimt à Lens

Vanderson de Grêmio à l’AS Monaco

Joffrey Bazie, de Salitas FC au LOSC