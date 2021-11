ASSE : Mahdi Camara prolonge son contrat… avec son agent

Un nouveau contrat pour Mahdi Camara.

Si l’avenir de l’ASSE en tant que société du football est incertain, tant que le club est officiellement à vendre, du côté des joueurs, la situation ne doit pas toujours être facile à vivre. L’attestent les résultats du début d’exercice, jusqu’à la première victoire, dimanche, dans le derby face à Clermont (3-2). Ce succès dope l’espoir de tous chez les Verts, quant à l’avenir, il se prépare chez chacun et du côté des joueurs, Mahdi Camara vient de le sceller, avec son agence sportive.

Mahdi Camara signe un extension de bail mais pas avec son club

Le milieu récupérateur de 23 ans a prolongé le contrat qui l’unit à la société Talk to my agent (TTMA), qui le représente et assure ses droits sportifs. C’est elle qui l’avait notamment accompagné, quand il a prolongé son contrat avec l’AS Saint-Etienne, au cours du printemps 2020 et jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. « Merci pour la confiance, l’équipe TTMA est heureuse de t’avoir dans sa famille », commente l’agence sur les réseaux sociaux, en annonce de la nouvelle.

Anciens ou actuels de l’ASSE fréquentent la même agence

Outre Camara, d’autres joueurs de l’ASSE, anciens ou actuels, sont également associés à TTMA : les ex, Wesley Fofana (désormais à Leicester) et Rémy Cabella (Krasnodar), ainsi que le plus jeune défenseur Lucas Llort, natif de Rodez, dans l’Aveyron.