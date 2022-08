ASSE, MHSC: Combien vaut désormais Wahbi Khazri sur le mercato ?

Wahbi Khazri court toujours, mais ce n’est plus sous la blanche et verte tunique de l’ASSE.

Suite à la relégation de l’ASSE, il était certain que l’avenir de Wahbi Khazri s’écrirait loin du Forez. Après quatre saisons sous la tunique verte, l’attaquant de 31 ans, en fin de contrat cet été, s’est engagé pour un an au MHSC, où il portera le numéro 99. Son partenaire à Saint-Étienne, Arnaud Nordin (24 ans), a suivi le même chemin que l’international tunisien (69 sélections, 24 buts).

Wahbi Khazri quitte l’ASSE pour le MHSC

Corse de naissance, Khazri a tout connu avec le Sporting Club de Bastia, dont il intègre le centre de formation à 13 ans. Il participe à la double montée du National vers la Ligue 2 puis en Ligue 1, avant de rejoindre les Girondins à l’été 2014, contre 2 M€. Son transfert vers la Premier League et Sunderland reste le plus élevé de sa carrière, de l’ordre de 11,8 M€. Mais lorsque les Black Cats descendent à l’échelon inférieur en 2017, le natif d’Ajaccio revient en France, d’abord en prêt au Stade Rennais, puis transféré chez les Verts en 2018, moyennant 7 M€. C’est à cette période que Wahbi Khazri atteint sa valorisation la plus haute sur le mercato (16 M€). Aujourd’hui, il ne vaut plus que le quart de cette estimation, autour de 4 millions d’euros, selon Transfermarkt. Une valeur marchande similaire à celle proposée par l’Observatoire du football, qui oscille entre 2 et 4 millions d’euros.

Le Tunisien était le plus gros salaire de l’ASSE

Si son départ du Forez fut dicté par des raisons contractuelles et sportives, l’aspect économique est aussi rentré en compte, alors que le club stéphanois devait alléger sa masse salariale. Avec un salaire mensuel brut proche de 290 000 euros, l’ancien bordelais était le joueur le mieux payé de l’ASSE, la saison passée. À titre de comparaison, le joueur le mieux payé de Montpellier en 2021-2022, Jordan Ferri, percevait environ 120 000 euros bruts par mois. Nul doute que pour rester en Ligue 1, Khazri a dû revoir ses émoluments à la baisse.