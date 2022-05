ASSE, OL, ASM, FCGB… Des affluences qui croissent dans le money time

En dépit du huis clos ordonné à Saint-Etienne, la 37e journée a réunit beaucoup de monde dans les stades.

Ce week-end prenait place la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Il est peu dire que le spectacle comme les affluences étaient au rendez-vous, avec de nombreuses belles affiches, comme Stade Rennais – OM, OL – FCN, ou encore un FCGB – FCL, crucial pour le maintien. Pour la 25e fois en 2021-2022, la barre des 200 000 spectateurs a été dépassée, et ce, malgré le match à huis clos entre l’ASSE et le Stade de Reims. Cette décision avait été prise, après le jet de fumigènes, lors de la réception de l’ASM, il y a un peu moins d’un mois.

L’OL et le Stade Rennais battent des records d’affluence

Le Groupama Stadium a été le stade ayant accueilli le plus de supporters, ce week-end. 54 404 personnes étaient présentes en tribunes, ce qui constitue un record cette saison. Elles ont pu assister à la victoire 3-2 des Gones sur le FC Nantes. Derrière, le choc entre Rennes et Marseille a rassemblé 28 811 spectateurs. Un coup double pour les Bretons, puisqu’en plus d’accueillir le plus grand nombre de supporters, sur le dernier match à domicile, ils obtiennent 3 points vitaux pour la course à l’Europe. Le MHSC et l’ESTAC établissent également des records, malgré leur défaite 0-4, et 1-3, contre le PSG et le RC Lens.

L’ASM et l’ASSE bon derniers de cette 37e journée

Pour Monaco, si le nombre de supporters présents ce week-end n’atteint pas des sommets, les spectateurs en ont pris plein les yeux, puisqu’après avoir été menés 2-0, les hommes de Philippe Clément ont su inverser la tendance, pour s’imposer 4-2. Grâce à cette victoire, ils subtilisent la 2e place à l’OM, à la différence de buts. En revanche, le week-end a été noir pour Saint-Etienne, car en plus d’avoir à jouer dans un Chaudron vide, Wahbi Khazri et les siens se sont inclinés 2-1 face à Reims. Les Verts n’ont plus leur destin en main dans ce combat au maintien, à moins d’une semaine de l’ultime journée.

Les affluences de cette 37e journée de Ligue 1

Lyon – Nantes = 54 404

Rennes – Marseille = 28 811

Strasbourg – Clermont = 25 231

Nice – Lille = 24 232

Bordeaux – Lorient = 23 191

Montpellier – Paris = 19 586

Troyes – Lens = 19 000

Metz – Angers = 17 213

Monaco – Brest = 6 000

Saint-Etienne – Reims = 0

Classement Sportune des affluences des clubs de la Ligue 1, saison 2021-2022

Club Affluences cumulées Matches à domicile Moyenne par match Marseille 915 479 18 50 860 Paris 745 064 18 41 392 Lille 616 452 18 34 247