ASSE – OL, ils jouent des coudes… sur TikTok

Jusqu’ici, l’ASSE a plus de followers que l’OL sur TikTok. Cela pourrait ne pas durer…

L’information nous avait échappé, mais à d’autres suiveurs fidèles de l’OL également : depuis le début de l’année (1er post le 8 janvier), le club lyonnais a un compte officiel, sur le réseau social TikTok. Selon nos observations, il est le dixième en Ligue 1 à intégrer la plateforme en vogue particulièrement chez les plus jeunes de la génération dite « Z ».

L’OL est le 10e club de L1 sur TikTok

Bien avant l’Olympique Lyonnais, voilà bientôt un an et demi, que l’ASSE voisine et rivale, a ouvert sa propre page. Et à ce jour, elle compte 20,3 mille followers soit une poignée de plus que la page des Lyonnais (19,7 k), qui progresse à plus grande vitesse. C’est le seul réseau social fréquenté des deux clubs, où l’AS Saint-Etienne est la plus suivie.

Hey @OL , fallait prévenir que vous avez un compte Tiktok depuis le début de l’année! https://t.co/jsmIbgaNok pic.twitter.com/v8a3OBSnGX — Max (@MaxOL69) February 11, 2021

Le seul réseau où l’ASSE est devant en followers

Elle est sixième, à l’échelle de la Ligue 1, entre le FC Nantes (48,5 k) et l’OL. Les Gones quant à eux devancent le Stade Brestois (14 k), autre nouveau venu, depuis le mois de décembre.