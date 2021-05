ASSE – OM : Ça va donner quoi d’après les bookmakers ?

L’ASSE reçoit l’OM ce dimanche, en Ligue 1.

Après être aller s’imposer au Vélodrome en septembre dernier, l’ASSE reçoit cette fois-ci l’OM à Geoffroy Guichard, ce dimanche 9 mai, à 13h. Des Olympiens, toujours au coude à coude avec le RC Lens pour la 5ème place, et qui se déplacent à Saint-Etienne avec l’objectif d’aller accrocher une potentielle place pour les barrages de la Ligue Europa. Les Verts, qui occupent la 12ème place, disputeront eux une rencontre sans réel enjeu, mis à part celui de rester dans le ventre mou de la Ligue 1 sans trop chuter au classement. Ce contexte posé, quel va être le sort de cette rencontre ? Les bookmakers hésitent.

L’OM favori des bookmakers face à l’ASSE. Mais…

Les Phocéens, forts de leurs cinq derniers matchs sans défaites, et motivés par l’enjeu, sont les favoris des débats, chez des Stéphanois, battus deux fois, lors de leurs trois derniers matches. La victoire phocéenne paie 2,09 fois la mise initiale, contre 3,33 le succès du collectif des hommes de Claude Puel. Et le partage des points, un peu plus loin, vaut une cote moyenne de 3,63 contre un.

Peu de buts, et un duel Milik-Kazhri

Le nul, c’est pourtant ce qui ressort de l’analyse, à la lecture du résultat précis le plus envisagé : le 1-1 qui est coté à 5,76 contre un. Du côté des buteurs, chez les joueurs de Jorge Sampaoli, personne ne semble être plus en forme que les autres devant les cages actuellement. Mais les bookmakers tricolores estiment tout de même, Arkadiusz Milik, comme le joueur ayant le plus de chances de marquer, ce dimanche. L’attaquant polonais est donné buteur à 2,57 contre un. Pour marquer, les Verts, comptent sur l’homme en forme, Whabi Kazhri, qui a inscrit 5 buts en 4 matches au mois d’avril. Sa cote, de 3,31, reste tout de même nettement inférieure à celle de l’ancien attaquant du Napoli.