ASSE ou AJA, qui jouera en Ligue 1 selon les bookmakers ?

L’ASSE pour y rester ou l’AJA, pour y revenir, laquelle de ces deux équipes évoluera en Ligue 1, la saison prochaine ?

Si la saison est finie pour la majorité des équipes françaises, il reste néanmoins deux rencontres déterminantes pour l’ASSE et l’AJA. Depuis 2016-2017, la LFP a réintroduit les barrages d’accession en Ligue 1. Saint-Etienne, qui a obtenu sa 18e place lors de l’ultime journée de championnat, devra se défaire d’Auxerre dans une double-confrontation explosive, pour pouvoir se maintenir en L1. Les Auxerrois ont écarté Sochaux aux tirs au but (5-4), vendredi dernier, pour se donner le droit de rêver.

L’ASSE favori face à l’AJA dans ces confrontations pour la L1

La première des deux rencontres se joue à Auxerre, au stade Abbé Deschamps. Si les hommes de Jean-Marc Furlan sont donnés favoris à domicile (succès coté à 2,5 contre 1), les Verts possèdent une réelle chance de l’emporter (cotée à 2,9). La cote d’un match nul entre les deux formations est à 3,15. Cependant, les bookmakers pensent que les Stéphanois vont réussir à se maintenir en Ligue 1. La cote de la victoire finale de Saint-Etienne, au terme de ce barrage, est de 1,65, contre 2 pour les Auxerrois.

Une rencontre à buts du côté du stade Abbé Deschamps

Un match nul 1-1 est le score le plus envisagé, lors de cette première confrontation, coté à 5,25. Le succès 1-0 de l’AJA sur son terrain a une cote de 6,92, tandis que celui de l’ASSE sur la plus petite des marges est coté légèrement plus haut, à 7,48 contre 1. Si la rencontre est très indécise, les bookmakers pensent que ce premier acte sera le théâtre de multiples buts, comme l’indique la cote d’un match à plus de 1,5 buts, à 1,33. Pour connaître l’équipe qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine, il faudra attendre le match retour, à Geoffroy-Guichard, ce dimanche.