ASSE, PSG, FC Nantes : Les joueurs en fin de contrat au meilleur rendement selon l’IA

Si Kylian Mbappé est assurément le joueur au meilleur rendement, dans la liste de ceux qui arrivent en fin de contrat, deux autres en Ligue 1 l’accompagnent, selon l’intelligence artificielle.

Le mois de février prend fin, et nous rentrons dans la dernière ligne droite des différentes compétitions. A la fin de cette saison, de nombreux joueurs verront leur contrat prendre fin. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé, dont le futur fait beaucoup parler. Le journal AS, a récemment publié le top 20 des joueurs en fin de contrat, ayant le meilleur rendement sur la base de l’intelligence artificielle. Les clubs du PSG, de l’ASSE et du FC Nantes sont représentés. Le média espagnol s’est basé sur les rapports de l’entreprise espagnole, Olocip.

Le PSG, l’ASSE et le FCN, seuls clubs de France présents dans le top

Kylian Mbappé se place en première position de ce classement. De manière assez paradoxale, depuis 2018-2019, l’attaquant parisien génère, chaque année, moins de valeur avec ses actions, comme le précise Olocip. Sur le podium, le natif de Bondy est accompagné par un autre joueur du championnat français, Randal Kolo Muani. Impliqué sur un tiers des buts de Nantes depuis le début de l’exercice 2021-2022, l’avant-centre est un élément important de la 7e place du club. Il est intéressant de noter que les performances mitigées de l’ASSE n’empêchent pas Wahbi Khazri d’intégrer ce classement.

Un classement dominé par les joueurs en fin de contrat de Série A

Pas moins de 8 joueurs de Serie A sont présents dans cette liste. Des gros noms, tels qu’Ivan Perisic, Paulo Dybala ou encore l’ancien mancunien, Henrikh Mkhitaryan apparaissent dans ce top 20. Avec sa 13e position, Taxiarchis Fountas est le seul joueur à intégrer cette liste, n’évoluant pas dans l’un des cinq principaux championnats européens. Régulièrement cités dans la presse, Paul Pogba, Ousmane Dembélé, ou encore le Phocéen, Boubacar Kamara n’entrent pas dans cette liste.

Top 20 des joueurs en fin de contrat au meilleur rendement