ASSE, PSG, LOSC… L’évolution du salaire de Yohan Cabaye en carrière

Fin du game pour Yohan Cabaye, qui met un terme à sa carrière de footballeur.

Yohan Cabaye raccroche les crampons. Le milieu de terrain, international français à 48 occasions, a fait cette annonce sur ses réseaux sociaux, ce vendredi soir. A 35 ans, sans club depuis sa dernière expérience avec l’ASSE, il quitte les terrains de football, après 500 et plus matches chez les professionnels. La carrière du natif de Tourcoing est accomplie, sportivement et financièrement, lui qui a fait ses débuts avec le LOSC, en 2004.

Du LOSC à l’Angleterre au retour en France au PSG

Il gagnait sur la fin de son époque lilloise, près du million d’euros brut, avant qu’il ne fasse le choix de traverser la Manche pour Newcastle. C’est à partir de là que ses revenus ont gonflé. Dopés par la plus riche Premier League anglaise. De 300 000 € hebdomadaires, il augmente encore son salaire, en rejoignant le projet naissant du Qatar au PSG.

Yohan Cabaye a disputé sa dernière saison avec l’ASSE

L’expérience sera pour lui mitigée, mais il gardera sensiblement le même niveau de rémunération en s’engageant avec Crystal Palace, en 2015. Il reste trois ans chez les Aigles, avant d’avoir une première sollicitation des Verts de Saint-Etienne, qu’il refusera pour le plus rémunérateur projet de Al Nasr, à Dubaï. L’aventure sera courte de six mois, Yohan Cabaye reviendra finalement en France, à Saint-Etienne, en 2019. La suite on la connait, mais pas encore son futur. Il n’a rien dit à ce sujet.

L’évolution du salaire de Yohan Cabaye en carrière