ASSE – PSG : Paris a capitalisé sur son match, en Asie

Le PSG a organisé des opérations événementielles, dans trois pays d’Asie, pour l’occasion de son match à Saint-Etienne.

C’était le but de l’horaire, jusqu’à récemment peu ordinaire, dont il faudra pourtant s’habituer : ce dimanche, l’ASSE a reçu le PSG à 13h, pour qu’au même moment, l’Asie le vive en prime time. L’opération séduction est d’abord de la Ligue 1, qui cherche à promouvoir tout le foot professionnel français au-delà de ses frontières. Il a aussi été profitable à Paris, qui a des connexions dans plusieurs pays du continent.

ASSE – PSG diffusé en prime time en Asie

« Ce match, programmé à la mi-journée en France et diffusé en soirée dans les pays asiatiques, constituait une formidable opportunité pour le club d’offrir quelque chose de spécial à ses fans. Avec ces évènements sur-mesure, nous renforçons notre ancrage en Asie – un continent à très fort potentiel pour le football – tout en renforçant les liens qui nous lient avec nos supporters et partenaires locaux. C’est aussi l’occasion de les remercier pour leur soutien toujours plus fort chaque année », réagit par communiqué, Sebastien Wasels, le directeur en Asie du Paris Saint-Germain, au lendemain de la rencontre.

Des opérations en Chine, Corée du sud et Thaïlande

En Corée du Sud, en Chine et Thaïlande, des opérations étaient organisés par les antennes et partenaires locaux. A Séoul, le match a été diffusé dans une des salles d’un cinéma de la capitale sud-coréenne. Des trophées gagnés par le PSG avaient fait le voyage, pour l’occasion. En Chine, la Ligue de football professionnel, Migu et le Paris Saint-Germain ont organisé des diffusion à à Nanjing et à Hangzhou et le PSG a proposé un vlog en immersion, pendant le voyage des joueurs jusqu’à Saint-Etienne. Enfin en Thaïlande, c’est le sponsor premium Accor qui s’est chargé d’organiser une soirée, dans l’un de ses hôtels.

Le Paris SG compte 29 fans clubs en Asie, une présence aussi, par ses sections esport et il 23 millions de followers pour le suivre sur les réseaux sociaux, sur le seul continent.