ASSE : Que vaut désormais Arnaud Nordin sur le mercato ?

Après un début de saison catastrophique, l’ASSE se bat pour le maintien en Ligue 1. Une situation encore plus complexe pour certains joueurs qui arrivent en fin de contrat, comme Wahbi Khazri, ou l’ailier Arnaud Nordin. Ce dernier, formé au club, n’a connu qu’une seule autre équipe dans sa carrière, l’AS Nancy, lors de son prêt en Lorraine, entre 2017 et 2018, alors qu’il était évalué à 600 000 euros. Depuis son retour chez les Stéphanois, il connaît une ascension régulière. Il en est de même pour sa valeur marchande.

D’après Transfermarkt, le joueur de 23 ans vaut 4 M€. Il s’agit d’une baisse d’un million, par rapport à sa valorisation estivale. L’Observatoire du football (CIES), de son côté, l’estimait entre 10 et 15 M€, lors de l’exercice précédent. Il n’a, depuis la fin janvier, plus de valorisation puisque le numéro 18 arrive à la fin de son contrat, au soir du 30 juin prochain. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l’ailier français aurait décidé de ne pas prolonger son aventure stéphanoise.

The french winger Arnaud #Nordin has decided not to extend his contact with #SaintEtienne, which expires in June 2022. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 18, 2021