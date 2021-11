ASSE : Quelle est la fortune de Sergei Lomakin et à quoi la doit-il ?

La 986e fortune mondiale selon Forbes, s’intéresserait au rachat de l’ASSE.

De nouveaux candidats à la reprise de l’ASSE. Tel que l’ont révélé hier dimanche, L’Equipe et Le Progrès, le fonds Total Sports Investments s’intéresse au dossier. Les repreneurs potentiels étaient ce dimanche au stade Geoffroy-Guichard, pour le match des Verts face au PSG. Il y a, un certain Roman Dubov qui dirige le fonds. Et avec lui est cité Sergei Lomakin, qui serait la caution financière du projet.

Un homme d’affaire russe pour caution financière à l’ASSE ?

Homme d’affaire russe de 48 ans, il est, selon le magazine économique Forbes, la 986e personnalité le plus riche du monde. Sa fortune est estimée à 3,1 milliards de dollars. Il la doit moins au sport, qu’à la grande distribution et le hard discount. Sergei Lomakin est, avec Artem Khachatryan, le fondateur en 2007, de la chaîne Fix Price, créé sur les vestiges de la marque Kopeyka, disparue en raison de la crise financière des subprimes.

Sergei Lomakin a créé la chaîne de magasins Fix Price

Lomakin et Khachatryan ont réussi leur oeuvre, puisqu’au printemps de cette année 2021, Fix Price a été introduit en bourse, avec une certaine réussite, étant présentement valorisé à plus de 2,6 milliards dollars. C’est à cela que Sergei Lomakin doit son entrée nouvelle, dans la « rich list » des 1 000 milliardaires les plus riches du monde, selon Forbes.

Déjà dans le sport il viserait plus grand avec les Verts

En parallèle, ce père de cinq enfants opère dans le sport. On lui prête plusieurs attributions. Il a au moins la présidence du Paphos Football Club, un club chypriote sous gouvernance de Total Sports Investments. Son propos de fin de saison, au mois de juin 2021, donne peut-être quelques idées de son axe de discussion et/ou d’ambition. Il y fait référence au sportif (une saison record en nombre de points, est-il dit), et à tout ce qui l’entoure : les fans, les infrastructures, la communication ou le personnel. Il est d’ailleurs dit dans le communiqué que la saison dernière, des membres du club ont été remerciés en cours de route.