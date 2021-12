ASSE : Qui vend le plus de maillots à son nom chez les Verts ?

Sur les maillots vendus, Wahbi Khazri fait la course en tête. Sauf peut-être avec Loïc Perrin, pour longtemps encore, le chouchou du public stéphanois.

Avoir l’amour du maillot. Chez les fans de l’AS Saint-Etienne, ce n’est pas qu’un poncif du football, mais une gageure à respecter. Et à ceux qui la tienne, la réciprocité sera éternelle. Ainsi Loïc Perrin, joueur emblématique s’il en est dans le Forez, a définitivement rangé ses crampons au placard, le 30 juillet 2020. Voilà donc plus d’un an. Pourtant l’ancien capitaine des Verts est encore le joueur que les supporters réclament le plus, au dos de leur maillot.

Khazri ou Perrin en dominants sur les maillots des supporters

C’est qu’il nous a été confirmé, que l’affection des Stéphanois pour celui qui n’a connu qu’un seul club, dans toute sa carrière, demeure intact dans le temps. Loïc Perrin est, cette saison 2021-2022, en tête des ventes de tunique, avec le buteur de l’équipe, l’international tunisien, Wahbi Khazri. Eux sont plus plébiscités, mais d’autres se distinguent aussi, dans le collectif de Claude Puel.

Succès d’estime pour le maillot third de l’ASSE saison 2021-2022

Parmi lesquels, Etienne Green. Et c’est une autre particularité chez les Verts que de réclamer le nom du gardien de but dans le dos du maillot ; Stéphane Ruffier, avant Etienne Green, avait lui aussi ses partisans. Sont également placés, Romain Hamouma, Yvan Neyou, ou le capitaine, Mahdi Camara. Sur le choix des maillots, enfin, celui des supporters, cette saison 2021-2022 se porte surtout sur le third, plus que le domicile ; d’ordinaire la pièce la plus demandée. « Le noir a du succès », nous a-t-il été confirmé. Etienne Green en est un bon ambassadeur, il lui arrive parfois de le porter quand ses partenaires évoluent soit dans le vert domicile, soit en blanc, à l’extérieur.

