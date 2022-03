ASSE : Salaire, contrat, ce que Joris Gnagnon a signé avec les Verts

Joris Gnagnon a rejoint l’ASSE, pour les six derniers mois de la saison.

L’ASSE s’est montrée très active, durant le dernier mercato hivernal. L’équipe, bonne dernière à la mi-saison, était la pire défense de Ligue 1 après le FCGB, et se devait de réagir. Les Stéphanois ont fait le pari de signer deux défenseurs centraux, qui étaient sans club, depuis plusieurs mois. Si Eliaquim Mangala s’est rapidement imposé dans le système de Pascal Dupraz, Joris Gnagnon peine à retrouver une forme physique optimale. Ce dernier a signé un contrat court, qui a été ajusté, au vu de sa mauvaise condition persistante.

Le défenseur de l’ASSE a signé jusqu’à la fin de saison

En janvier dernier, Joris Gnagnon a officiellement paraphé un contrat de 6 mois avec les Verts. Cependant, le natif de Bondy est arrivé à Saint-Etienne avant. En septembre, il résilie son contrat avec le FC Séville, qui l’avait recruté pour de 13,5 M€, près de trois ans plus tôt. Il débarque au club, fin novembre, dans une condition physique peu idéale. D’après les informations du journal L’Equipe, les Stéphanois lui ont proposé un contrat d’un an et demi, durée qu’il a refusé, au profit d’une aventure plus courte, jusqu’à la fin de saison.

Une baisse de salaire considérable dans le contrat de Joris Gnagnon

Dans le football, les choses changent d’une saison à l’autre. Le salaire du défenseur de 25 ans en est le parfait exemple. Lors de son passage en Andalousie, le Français gagnait près de 300 000 euros par mois, moins d’un an plus tard, il en percevrait 60 fois moins. D’après L’Equipe, le numéro 23 de l’ASSE émarge à 5 000 euros brut mensuels. Il est l’un des joueurs les moins onéreux du collectif stéphanois, dont le salaire moyen est d’environ 64 000 euros brut par mois.