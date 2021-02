ASSE : Salaire, contrat, ce que que Franck Honorat a signé avec Brest

Franck Honorat, la recrue la plus chère de l’histoire du Stade Brestois.

A 5 millions d’euros le coût de son indemnité, plus un pourcentage (20%) à la revente, le Stade Brestois a fait un effort comme une seule autre fois dans son histoire, avec Steve Mounié cette même année, pour enrôler l’ailier en provenance de l’ASSE. C’était au commencement de cette saison 2020-21, Franck Honorat est depuis, un leader technique et financier dans le vestiaire des Bretons.

Parti de l’ASSE pour devenir un cadre du Stade Brestois

L’ailier droit de 24 ans s’est naturellement engagé dans la durée avec le Stade Brestois, sur un contrat signé pour cinq ans, à l’échéance du 30 juin 2025. Il lui vaudrait de gagner autant que les joueurs les mieux payés du groupe professionnel, entre 600 000 et 720 000 euros brut la saison complète, moins les primes individuelles ou celles à gagner avec le collectif.

Franck Honorat a signé un contrat long jusqu’en 2025

C’est plus que Franck Honorat n’en percevait précédemment à l’AS Saint-Etienne, près du triple estimé, avec son contrat alors signé jusqu’en 2023. Le numéro 9 sur le maillot a joué 25 rencontres de Ligue 1, jusqu’ici, pour sept buts inscrits et quatre passes décisives délivrées. Né à Toulon, Honorat a fait ses débuts professionnels avec l’OGC Nice, avant de partir pour l’AS Saint-Etienne. Il a aussi joué à Sochaux et Clermont, en prêt.