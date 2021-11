ASSE : Les salaires des joueurs stéphanois cette saison 2021-2022

Sur les salaires, Wahbi Khazri mène son collectif, dans le vestiaire de l’AS Saint-Etienne.

Les Verts sont dans le rouge, cette saison 2021-2022. D’abord financièrement, sous l’effet de la pandémie. L’ASSE, pourtant si vertueuse et exemplaire en Ligue 1, souffre parce que ses deux dirigeants co-actionnaires, n’ont pas les moyens de plus hautes ambitions et qu’il cherchent justement à passer la main, à de plus riches propriétaires. Cela a pour conséquence d’affaiblir le secteur sportif, des joueurs professionnels.

Une grille des salaires peu bouleversée cette saison 2021-2022

Cette saison 2021-2022, l’entraîneur Claude Puel doit composer avec ces données et moyens limités. Son équipe est restée la même, à la seule arrivée près d’Ignacio Ramirez, en attaque. De fait, la grille des salaires des joueurs de l’ASSE est, elle aussi, demeurée sensiblement la même d’un exercice à un autre, hormis des extensions de contrats, assorties de revalorisations pour quelques jeunes et prometteuses pousses vertes.

Wahbi Khazri reste le mieux payé dans le vestiaire de l’ASSE

Sur les échéances contractuelles aussi, il y a une forme d’urgence, quoiqu’il semble acquis que certains gros revenus du vestiaire ne seront pas conservé, au-delà du 30 juin prochain. L’on pense notamment à l’attaquant, Wahbi Khazri, plus gros salaire chez les Verts de Saint-Etienne, à près de 3 millions d’euros brut la saison, et plus encore avec les bonus complémentaires.

Proche de 60 M€ la masse salariale des Verts de Saint-Etienne

Chargée, la masse salariale de l’AS Saint-Etienne approchait les 60 millions d’euros en 2020, elle n’a pas significativement évolué depuis, comme le collectif sur le rectangle vert. Les salaires des joueurs de l’ASSE, saison 2021-2022, à voir dans le tableau en page suivante, sont du journal L’Equipe et de Sportune. Ils sont exprimés en brut annuel, indépendamment des primes individuelles ou collectives négociées par chacun.

Les salaires des joueurs de l’ASSE cette saison 2021-2022

Joueur Salaire Echéance du contrat Etienne Green – 2025 Stefan Bajic 0,05 M€ 2022 Harold Moukoudi 1,44 M€ 2023