ASSE, SB29 : Combien vaut désormais Franck Honorat sur le mercato ?

Franck Honorat se valorise depuis qu’il évolue avec le Stade Brestois.

En quasiment deux ans, Franck Honorat est devenu l’un des hommes forts du SB29. Il est arrivé en provenance de l’ASSE, après une saison anodine, contre un montant de 5 millions d’euros. L’ailier a su s’imposer dans l’équipe brestoise, mais également auprès de ses supporters, puisque son maillot a été l’un des plus demandés par les fans des Ty’Zefs, cette saison. Depuis le début de sa carrière, le joueur, formé à l’OGC Nice, n’a jamais quitté les championnats français. Il a connu plusieurs clubs en Ligue 2, comme Sochaux ou le Clermont Foot, avant de revenir en première division, chez les Verts, qui l’ont recruté pour un montant de 2 M€, lors du mercato estival 2018.

L’ancien de l’ASSE a la cote depuis son arrivée à Brest

L’arrivée de Franck Honorat au SB29 marque un nouveau départ pour l’ailier, et sa valeur marchande ne cesse d’augmenter. A ce jour, l’Observatoire du football (CIES) l’estime entre 10 et 15 millions d’euros, soit 2 à 3 fois plus que son transfert en 2020. Sa valorisation sur Transfermarkt est similaire, et atteint les 10 millions d’euros. Il est considéré comme l’élément le plus cher du Stade Brestois, maintenant que Romain Faivre est parti. Une belle progression pour le joueur de 25 ans, qui a signé un contrat jusqu’en juin 2025, avec l’équipe bretonne.

Franck Honorat est un joueur décisif du SB29

Son statut de titulaire indiscutable n’a jamais changé ces deux dernières années. Ses 8 buts et 5 passes décisives sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio ont permis aux Brestois de se maintenir de justesse (17e). La nomination de Michel Der Zakarian n’a fait que confirmer l’importance du numéro 9. Alors même que la saison n’est pas encore finie, il s’est déjà montré plus décisif que lors de l’exercice précédent, et cela concorde bien avec les résultats de sa formation, qui est en bonne position pour se maintenir pour la troisième saison consécutive.