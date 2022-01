ASSE/SCO : combien vaut Paul Bernardoni sur le mercato ?

Paul Bernardoni va finir la saison à Saint-Etienne.

La nouvelle est tombée, Paul Bernardoni est, en ce début d’année 2022, un joueur de l’AS Saint-Etienne. En effet, le portier français vient d’être prêté, pour le restant de la saison, par le SCO d’Angers. Cela intervient seulement un an et demi après son arrivée, en provenance des Girondins de Bordeaux, lors du mercato estival 2020.

Paul Bernardoni, un choix solide pour l’ASSE

L’ex-Angevin est une valeur sûre du championnat français dans lequel il évolue depuis ses débuts. Transféré pour 7,5 millions d’euros vers le SCO en 2020, Bernardoni a vu sa côte augmenter pour atteindre la barre des 10 millions d’euros, d’après Transfermarkt. Même son de cloche chez l’Observatoire du football (CIES) qui l’estime entre 7 et 10 millions d’euros. Une décision financière pour le SCO et son entraîneur : « Pour qu’il y ait un départ, il faut qu’il y ait trois parties qui tombent d’accord : le joueur, le club, et nous, indique Gérard Baticle, dans ses propos rapportés par Ouest-France. C’est ce qu’il s’est passé […] Le club avait une possibilité de faire des économies ». Une solution qui satisfait donc tous les intéressés.

Angers SCO confirme son intention de prêter Paul Bernardoni et Sada Thioub à l’AS Saint-Étienne. Le prêt de deux de ses joueurs entre dans la logique du Club de réduire sa masse salariale et d’anticiper de potentiels transferts, afin de respecter les exigences de la DNCG. pic.twitter.com/r44syrvN0v — Angers SCO (@AngersSCO) January 4, 2022

Le départ du portier va soulager les finances du SCO

Le prêt de Paul Bernardoni, dont le contrat court jusqu’en juin 2024 avec le SCO, qui émarge à 100 000 euros brut mensuels vient assainir les comptes du club, actuellement 11e de L1. Le prêt permet également au SCO de se concentrer sur l’arrivée « officielle » de Nabil Bentaleb , lui qui s’entraine avec la réserve angevine depuis la fin de son contrat avec Schalke 04 en fin d’été dernier.