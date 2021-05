ASSE : Si le maillot stéphanois était d’un autre équipementier

Le maillot vert revisité par Saintetixx, en prenant d’autres équipementiers pour inspiration.

Où l’on vous reparle de l’excellent Saintetixx et de ses concepts maillots du football. Ou parfois d’autres sports. On ne vous présente plus Clément (tout est ici), mais son travail est un incontournable des réseaux sociaux et régulièrement, il s’empare des tuniques des clubs, pour se les approprier. L’ASSE, son club de coeur, est un de ses sujets favoris.

L’ASSE et Le Coq Sportif une union prolongé l’été dernier

En ce moment, Saintetixx revisite le maillot vert, en prenant d’autres codes que ceux de la marque présentement associée au collectif de Claude Puel ; à savoir Le Coq Sportif. Le groupe aubois habille les Stéphanois depuis son retour en 2015 et le contrat a été prolongé une première fois, l’été dernier.

Si Hummel, Kapa ou Kipsta habillaient les Verts

Plutôt que Le Coq, donc, voilà à quoi pourrait ressembler les maillots des joueurs stéphanois, s’ils étaient produits par la marque allemande Hummel, l’Italienne Kappa ou la Française Kipsta, une division du groupe Décathlon. Point commun naturel à toutes ces réalisations : le vert iconique du club et le blanc pour l’accompagner. Le reste diffère selon les marques et l’inspiration de Clément.

▫️ AS Saint-Etienne x Kipsta – Home concept

Maillot crée sur la base du maillot Kipsta F500.

La texture est un hommage à l’architecture de la cité du Design.

On continuera très rapidement avec un concept Kappa. pic.twitter.com/tLWnQwWxH8 — Saintetixx Design (@Saintetixx) May 3, 2021

▫️ AS Saint-Etienne x Kappa – Home Concept

On continue cette série, Kappa Kombat aujourd’hui, sûrement Puma qui suivra pour finir par Hummel.

Maillot qui rend hommage à la gare de Saint-Etienne Châteaucreux . pic.twitter.com/lRih5DoFer — Saintetixx Design (@Saintetixx) May 4, 2021