ASSE : Le sponsor majeur est « solidaire », mais garde ses options ouvertes

Déjà partenaire des Verts, les saisons précédentes, l’opérateur Zebet est monté en grade, en prenant l’espace à l’avant du maillot de l’ASSE. Et ce, normalement pour trois ans. A moins, peut-être que la situation sportive du club ne se dégrade encore, au point de voir Sainté, chuter en Ligue 2…

Du côté du sponsor, devenu majeur sur le maillot au commencement de cette saison (après trois premières années d’un partenariat moins visible), l’on préfère ne voir, que le verre à moitié plein. Parce qu’en dépit de la situation sportive de l’ASSE, présentement dernière du championnat de France de Ligue 1, l’opérateur Zebet trouve avantage avec les Verts qui, « même dans le doute, restent un club de coeur, qui fait parler ».

Zbet sponsor majeur maillot de l’ASSE depuis le début de la saison

Mieux, Quentin Etievant dresse pour Sportune, un bilan « satisfaisant », sur la visibilité gagnée, avec le logo de la marque, au centre des maillots des joueurs stéphanois. « Evidemment, nous nous plairions mieux à exploiter un partenariat – et le club aussi -, avec de meilleurs résultats, explique le directeur marketing de l’opérateur de jeux en ligne, mais l’aléa sportif, nous le connaissons tous et nous essayons de jouer avec. Là où c’est intéressant et challengeant, c’est de réussir à maintenir une visibilité, et des activations et opérations, dans un contexte sportif qui n’est pas avantageux. »

« Ce n’est pas facile, mais dans ce contexte, nous sommes solidaires »

C’est peu de le dire qu’il ne l’est pas, car après vingt-deux journées de la saison 2021-2022 de Ligue 1 (21, pour Saint-Etienne*), l’équipe du Forez est engluée à la dernière place, avec huit points de retard, sur le 19e. « Ce n’est pas facile, convient Quentin Etievant, mais dans ce contexte là, nous sommes évidemment solidaires, et nous ne nous arrêtons pas d’activer le partenariat, parce que les résultats ne sont pas là. Au contraire, cela nous donne encore plus l’envie de faire des choses un peu malignes, pour continuer à bien exister. »

Bienveillance et soutien, plus que trash et moqueries du sponsor envers le club

Pas question non plus, chez Zebet, comme une marque concurrente (Winamax et les Girondins de Bordeaux, ndlr), de taper sur son partenaire. « Nous avons une plateforme de marque, aujourd’hui axée autour du plaisir de parier. Dès lors qu’il y a cette notion, nous avons un positionnement et un langage autour qui, mécaniquement, nous écarte de certaines formes de communication, un peu de trash ou de moquerie. Ce n’est pas notre positionnement, ni ce que nous voulons faire avec notre partenaire. Chacun ses choix, je ne juge pas la stratégie des autres. »

Confiance est maintenue jusqu’à la fin de saison. En attendant de voir ou de savoir…

Confiance est donc maintenue et affichée, au moins jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Quid de l’après ? Nul ne le sait, mais Zebet gardera ses options ouvertes, dans le cas d’une relégation en Ligue 2, des joueurs de Pascal Dupraz. « Nous sommes sur des questions qui sont actées contractuellement. Il y a des clauses de relégation dans tous ces types de partenariats, pour permettre d’ouvrir les discussions. Nous allons attendre la fin de la saison, car plein d’options sont prévues. Mais l’envie pour nous de continuer avec Saint-Etienne est clairement là. »

Zebet suit aussi d’un oeil attentif le processus de vente de l’ASSE

Zebet et l’AS Saint-Etienne ont signé un accord sur trois ans, jusqu’en 2025. Outre le spectre d’une descente sportive, existe aussi le contexte de la vente du club, souhaitée par l’actuelle gouvernance. Cela aussi, le bookmaker le suit de près. « Nous ne sommes que sponsor », insiste-t-il, mais un partenaire attentif, aux « impacts qu’un changement de direction pourrait avoir, à un moment ou à un autre, sur l’avenir du groupe. » En voulant plus miser sur les Verts, Zebet a-t-il perdu son pari ? « Je crois au maintien », conclut, optimiste, Quentin Etivient.

* Reporté, pour le compte de la 20e journée, le match Angers – Saint-Etienne se joue ce mercredi, à 19h.