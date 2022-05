ASSE : Top 10 des clubs où l’ASSE recrute le plus souvent

C’est avec le PSG et le Stade Rennais, que l’ASSE commerce le plus, sur le marché des transferts.

Avec plus de 20 trophées remportés depuis sa création en 1919, dont 10 championnats, l’ASSE est l’une des équipes les plus titrées de l’Hexagone. Si la promotion de jeunes talents issus du centre de formation a été clé dans le développement du club, le renforcement du collectif, via le mercato, a joué un part non négligeable, pour tenir tête aux concurrents comme l’OM, le PSG, le FCGB ou encore l’ASM. Quels sont les 10 clubs où Saint-Etienne a le plus pioché, ces 40 dernières années ?

Le PSG, premier de ce top 10 avec le Stade Rennais

Depuis la saison 1980-1981, deux clubs se démarquent : le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. L’ASSE y a recruté à 11 reprises. Chez les Bretons, les Verts sont allés chercher des joueurs comme Mevlut Erding (4,5 M€), ou encore Frédéric Piquionne (3 M€). Du côté de la capitale, le dernier transfert en date est le départ du jeune Adil Aouchiche (libre), en juillet 2020. L’OGC Nice est la troisième formation à avoir vendu le plus de joueurs aux Stéphanois , au nombre de 10.

Le championnat français, terrain de chasse privilégié de l’ASSE

Ce top 10 est composé uniquement de clubs français. Lors de ces 40 dernières saisons, les Verts ont eu l’occasion de piocher chez de nombreux grands concurrents, comme l’OM, avec notamment Rémy Cabella (6 M€), en 2018, ou l’ASM, avec Stéphane Ruffier (3 M€), en 2011, qui a fini par disputer plus de 380 matchs sous le maillot stéphanois. Le premier club non français arrive à la 19e position. Il s’agit de la formation suisse du FC Lausanne-Sport.

Le FC Nantes et le LOSC n’intègrent pas cette liste

Nantes, autre club mythique de Ligue 1, ne se trouve pas dans ce top 10. Les Canaris arrivent à la 14e place de ce classement. Le plus gros transfert entre les deux équipes est celui de Dimitri Payet, en juillet 2007, lorsqu’il n’a encore que 20 ans, pour une indemnité de 4 millions d’euros. Lille est une autre formation, au pied de ce classement (15e). L’ancien international des Diables Rouges, Kévin Mirallas, a été recruté contre 3,5 M€, un été après l’actuel marseillais.

Les 10 clubs où l’ASSE recrute le plus souvent