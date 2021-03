ASSE : Un actif joueur à 20 M€ incertain pour la prochaine saison

Claude Puel botte en touche pour la saison prochaine car dans l’immédiat, il a un collectif à redresser sur le terrain de vérité.

A l’incertitude sportive qui gagne les Verts, seulement seizièmes en championnat de Ligue 1, s’ajoute le volet financier, car à l’ASSE l’un et l’autre vont de pair. Comprendre que c’est la performance sportive des joueurs qui dicte la marche à suivre les saisons suivantes, en l’absence d’actionnaire assez costaud, pour mettre ou remettre au pot.

Sept joueurs sous échéance du 30 juin 2021

C’est dans ce contexte que Claude Puel s’est récemment exprimé en conférence de presse, sur le futur, surtout de ceux qui arrivent en fin de contrat. « On n’a pas encore toute la visibilité, déjà par rapport à notre classement et aux enjeux de la saison, mais également sur nos possibilités financières », détaille Puel, selon des propos que rapportent nos camarades d’EVECT. Chez les Verts, indépendamment des membres du staff également concernés, sept joueurs sont dans l’expectative pour la saison prochaine.

Des prêts et des fins de contrats imminentes

Il y a d’abord les prêtés, Panagiotis Retsos, Pape Abou Cissé et Anthony Modeste. Sachant que seuls les deux premiers ont une option d’achat et qu’elle ne serait pas obligatoire. Sauf à ce que Saint-Etienne se redresse sportivement, ils ne devraient sinon pas être conservés. Et quid, aussi, des joueurs en fin de contrat ? Ils sont quatre, Romain Hamouma, Mathieu Debuchy, Kévin Monnet-Paquet et Etienne Green et pour eux, rien n’a encore avancé, alors que l’échéance de bail approche à grands pas, au soir du 30 juin 2021.

Un actif joueur à 20 M€ en fin de contrat avec l’ASSE

Au-delà de cette date, c’est flou pour les sept joueurs mentionnés ci-dessus. Ensemble, ils pèsent une vingtaine de millions d’euros en valeur marchande, sur le mercato, d’après les estimations de la plateforme spécialisée Transfermarkt. L’ASSE n’en verra rien si chacun quitte le Forez libre, ou rentre au club qui l’a prêté et en même temps c’est pour les Verts l’opportunité d’une économie sur des salaires, pour quelques-uns d’entre eux équivalents à des cadres du collectif.