ASSE : Un joueur très bankable des Verts change d’agent

Lucas Gourna-Douath recevra désormais les conseils de l’agence, Sport Cover.

Depuis ses débuts lors de la saison 2020-2021, Lucas Gourna-Douath, milieu défensif de l’ASSE, n’a fait que grappiller du temps de jeu jusqu’au point de s’affirmer comme l’un des jeunes les plus talentueux du championnat de Ligue 1. Son ascension se confirme également hors du terrain, puisque l’agence Sport Cover annonce, ce lundi 17 janvier, la signature du joueur.

Le milieu de l’ASSE entre des mains expertes

Sport Cover est une agence sportive créée en 2006 par Meïssa N’diaye. Elle est aujourd’hui considérée comme la société sportive la plus attractive et lucrative en France, selon le portail web allemand Transfermarkt. Des joueurs comme Wissam Ben Yedder, Geoffrey Kondogbia ou encore Michy Batshuayi figurent dans les rangs de Sport Cover. Au total, plus de 170 millions d’euros de valeurs cumulées.

Vers un transfert prochain de Lucas Gourna-Douath ?

Sport Cover n’est pas seulement une agence de joueurs. Meïssa N’diaye gère également les intérêts d’entraîneurs comme Patrick Vieira, en poste à Crystal Palace, en Premier League, ou Sabri Lamouchi présentement sans club. Ce changement dans la carrière de Lucas Gourna-Douath va-t-il s’accompagner d’un transfert, ailleurs qu’à Saint-Etienne qui l’a formé ? Wait and see…