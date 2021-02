ASSE : Un sponsor maillot des Verts prolonge d’un an

L’ASSE et Afflelou ont prolongé leur association.

Entamé il y a près de deux ans, au printemps 2019, le partenariat entre l’AS Saint-Etienne et le groupe Afflelou va se poursuivre au moins une saison de plus, jusqu’en 2022. Le club stéphanois l’annonce ce samedi matin, sur ses supports de communication. Le rapprochement prévoit que la marque spécialiste du marché de l’optique et de l’acoustique qu’elle occupe l’espace au dos des maillots ds joueurs professionnels du collectif stéphanois, masculins et féminins.

Afflelou sur le maillot de l’ASSE au moins jusqu’en 2022

Au commencement, Afflelou était présent sur le short, pour terminer la saison 2018-19. Depuis, il a repris un espace plus conséquent et visible. Les modalités de ce nouveau deal ne sont pas toutes connues. Sait-on quand même que l’actuel partenariat arrivait à son échéance, au terme de cette saison 2020-21. Le groupe au nom de l’entrepreneur bien connu du monde du sport et du football, est aussi un partenaire sur le short des joueurs de l’AS Monaco.

Un partenaire maillot de renouvelé, il en reste un autre

C’est un premier sponsor maillot renouvelé pour l’AS Saint-Etienne. Le principal, Aesio présent à l’avant, devrait l’être sinon changé, car le contrat du partenariat arrive à son terme, au 30 de ce mois de juin.