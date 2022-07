ASSE : Une agence d’intérim nouveau sponsor sur le maillot

Kelyps Intérim est un nouveau partenaire officiel de l’ASSE.

Un sponsor nouveau de plus sur le maillot de l’ASSE. Il n’est pas précisé quel espace occupera Kelyps Intérim, mais l’agence devient un partenaire officiel du club. stéphanois jusqu’en 2026. Et à ce titre, elle bénéficiera de visibilité sur les maillots de l’équipe masculine, les chasubles et l’ensemble des supports de communication, au stade et au centre d’entraînement.

« L’ASSE se réjouit de ce partenariat avec un acteur local en plein essor, qui place l’intérêt collectif au cœur de sa stratégie, déclare par communiqué, le DGA marketing des Verts, Arnaud Jaouen. Avec cette collaboration, l’AS Saint-Étienne et Kelyps Interim veulent contribuer à faire évoluer la société vers plus de fraternité en y associant leurs valeurs humaines, leur solidarité et leur engagement ! Par ce biais, le club continue de jouer son rôle d’acteur du lien social sur le territoire. »

Du personnel d’accueil fourni pour les VIP

Fondée en 2018 et spécialiste du BTP et du tertiaire, Kelyps Intérim fournira une partie du personnel chargé d’accueillir les VIP dans le Chaudron, les soirs de matchs. Elle pourra également profiter de l’image des joueurs, pour sa communication.