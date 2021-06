ASSE : Une bande noire sur le maillot 2021-22 des Verts ?

A priori, le maillot 2021-22 domicile de l’ASSE, va bientôt être dévoilé.

Encore un peu de patience, elle ne devrait manifestement plus tarder. Quoi ? La révélation du maillot 2021-22 du Coq Sportif, pour l’ASSE. Ce mardi, le club stéphanois chauffe sa communauté en partageant sur les réseaux sociaux, toute une série de premiers visuels, de ce que devrait possiblement être, la tenue prévue pour les hommes de Claude Puel.

L’ASSE tease des images de ce que devrait être le maillot 2021-22

Et des détails sautent aux yeux, dont un en particulier : la bande noire qui traverse le bout de l’une des pièces montrées. Est-ce, tel que semble le montrer le second cliché, un élément du col ? Ou, comme on peut le comprendre du premier, une bande plus épaisse, posée sur la largeur du maillot ? Wait and see…

Bande noire, coton et flocage, pour premiers éléments distinctifs

Une bande noire verticale, sur le vert maillot domicile et principal de l’ASSE, on ne sait pas si ce serait une première dans l’histoire du club, mais ce serait au moins inédit, depuis qu’il est revenu en Ligue 1. On devine sinon que le coton sera une composante, peut-être principale de cette tunique, c’est une matière souvent choisie par Le Coq Sportif, pour ses maillots.

Côté couleur, le vert est clair, paraissant être dans la lignée des précédentes versions. Le noir évoqué plus haut serait le même qui habille les chaussettes. Enfin, il semblerait, pour nouveauté ajoutée, que le numéro des joueurs soit floqué à l’avant, en plus de l’être à l’arrière, comme le veut le règlement.